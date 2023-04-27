Билеты от 70 рублей. С 1 мая в Омской области стартуют водные маршруты

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В пресс-службе Минтранса Омской области сообщили, что с 1 мая стартуют пассажирские перевозки водным транспортом. Они организованы по 3-м направлениям.
С 1 мая ежедневные перевозки начнет межмуниципальный маршрут «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» на катерах «Строительный №359» и «Строительный №360». Стоимость билета — 225 рублей.
Со 2 мая по вторникам и субботам из Омска в 7:50 часов и по средам и воскресеньям из Большеречья в 8:00 часов стартует межмуниципальный маршрут водного транспорта «Омск — Большеречье» на теплоходе «Заря — 353». Стоимость билета — 510 рублей.
С 3 мая по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в пригородном сообщении на теплоходе «Москва 126» будет курсировать маршрут «Центр — Зеленый берег». Отправление с остановки «Центр» в 08:10 часов и в 15:00 часов, а с остановки «Зеленый берег» в 11:10 часов и в 18:00 часов. Стоимость билета — 70 рублей.
Отметим, что по этим маршрутам будут предоставлять субсидии.