Кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ подготовила больше 250 молодых специалистов

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский рассказал о промежуточных итогах
сотрудничества с Омским государственным техническим университетом. На базе
учебного заведения в 2014 году появилась базовая кафедра «Газпром нефти», где молодых
специалистов готовят для работы в сфере нефтеперерабатывающей промышленности.
По словам руководителя предприятия, за это время базовая кафедра в ОмГТУ выпустила
больше 250 высококвалифицированных специалистов. Все они нашли себя в
нефтепереработке и уже имеют опыт работы на производстве.
«Профессиональные компетенции студенты получают, в том числе и на техническом
полигоне нашего учебного центра, и на оплачиваемой практике в составе рабочих
коллективов производственных установок. Это дает ребятам реальный рабочий опыт», — рассказал руководитель ОНПЗ.
Олег Белявский добавил, что на базовую кафедру поступают молодые люди,
понимающие, в каком направлении они хотят строить карьеру. Многие определили для
себя траекторию профессионального развития в период участия в программе «Школа —
ссуз/вуз — ОНПЗ».
Эта программа предприятия по подготовке кадрового резерва создана в первую очередь
для учеников старших классов, которые нацелены на работу в области нефтепереработки.
Омский НПЗ проводит профориентационные тесты среди участников, помогает ребятам
выбрать профессиональное направление и привлекает определившихся школьников к
образовательным проектам на самом раннем этапе.
Программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» введена в омских общеобразовательных
учреждениях, колледжах и вузах. Специалисты предприятия в работе со школьниками
делают акцент на точные науки — физику, химию, математику.