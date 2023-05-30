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В Омске выставили на продажу здание банка возле кинотеатра «Маяковский»

30 мая 2023, 07:56
Фото: Город55
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Его стоимость — 257 млн рублей.

Восьмиэтажное офисное здание общей площадью 5 343,2 квадратных метров продают за 257,4 млн рублей. Такое объявление опубликовали на сайте «ЦИАН».

В объявлении указано, что здание продается с отделкой для размещения офисов и готово ко въезду. Кроме того, на первом этаже находится отделение банка. Также имеется столовая и двухэтажная теплая стоянка на шесть мест.

Фото: ЦИАН

Восьмиэтажка расположена в центре Омска на улице Орджоникидзе, дом 3а. Стоит отметить, что вблизи находятся: Росстат, Министерство имущественных отношений, Министерство здравоохранения и кинотеатр Маяковский.

Напомним, что недавно на сайте объявлений разместили предложение о продаже готового бизнеса. Речь о чебуречной на 2-й Солнечной, 42а. Собственница продает заведение всего спустя 3 месяца после открытия.

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#Ксения Карагодина#Омск#Здание#Банк#Продажа#Продажи#Объявление#Общество#Город#Происшествия#Бизнес#Новости#Омская область
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