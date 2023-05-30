В Омске выставили на продажу здание банка возле кинотеатра «Маяковский»

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Восьмиэтажное офисное здание общей площадью 5 343,2 квадратных метров продают за 257,4 млн рублей. Такое объявление опубликовали на сайте «ЦИАН».
В объявлении указано, что здание продается с отделкой для размещения офисов и готово ко въезду. Кроме того, на первом этаже находится отделение банка. Также имеется столовая и двухэтажная теплая стоянка на шесть мест.
Восьмиэтажка расположена в центре Омска на улице Орджоникидзе, дом 3а. Стоит отметить, что вблизи находятся: Росстат, Министерство имущественных отношений, Министерство здравоохранения и кинотеатр Маяковский.
Напомним, что недавно на сайте объявлений разместили предложение о продаже готового бизнеса. Речь о чебуречной на 2-й Солнечной, 42а. Собственница продает заведение всего спустя 3 месяца после открытия.