«Срочно нужны деньги». В Омске спустя три месяца после открытия продают чебуречную

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
На сайте объявлений появилось предложение о продаже готового бизнеса. Речь о чебуречной на 2-й Солнечной, 42а. Цена вопроса — 750 тысяч рублей.
Точка общепита открылась совсем недавно — в феврале 2023 года. Владелица говорит, рядом нет конкурентов. Называет причину продажи: «Срочно нужны деньги».
Собственница сообщает, что приобретал новое оборудование. Список внушительный: чебуречница, двойной фритюр, корндожница, гриль и т. д. Новому владельцу предстоит оплачивать аренду — пять тысяч рублей в месяц, а также коммунальные услуги. Арендатор предоставляет бесплатную круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Контакты поставщиков есть. Предпринимательница объясняет: рядом офисные здания, большой автотрафик. Клиентов, мол, хватает.
В объявлении указаны и недостатки: проточную воду проведут только летом, дорожная пыль копится на столах, а штата сотрудников нет.
Напомним, ранее мы сообщали о безуспешной попытки еще одного омского бизнесмена продать заведение: