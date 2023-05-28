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«Срочно нужны деньги». В Омске спустя три месяца после открытия продают чебуречную

28 мая 2023, 14:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Омскую чебуречную продают спустя три месяца после открытия

Владелица рассказала о минусах своего заведения.

На сайте объявлений появилось предложение о продаже готового бизнеса. Речь о чебуречной на 2-й Солнечной, 42а. Цена вопроса — 750 тысяч рублей.

Точка общепита открылась совсем недавно — в феврале 2023 года. Владелица говорит, рядом нет конкурентов. Называет причину продажи: «Срочно нужны деньги».

Собственница сообщает, что приобретал новое оборудование. Список внушительный: чебуречница, двойной фритюр, корндожница, гриль и т. д. Новому владельцу предстоит оплачивать аренду — пять тысяч рублей в месяц, а также коммунальные услуги. Арендатор предоставляет бесплатную круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Контакты поставщиков есть. Предпринимательница объясняет: рядом офисные здания, большой автотрафик. Клиентов, мол, хватает.

В объявлении указаны и недостатки: проточную воду проведут только летом, дорожная пыль копится на столах, а штата сотрудников нет.

Напомним, ранее мы сообщали о безуспешной попытки еще одного омского бизнесмена продать заведение:

В два раза дешевле. Владелец омского бара-ресторана не может продать свой бизнес
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#Бизнес#Продажа#Объявление#Общество#Экономика#Новости#Омск
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