«Срочно нужны деньги». В Омске спустя три месяца после открытия продают чебуречную

Собственница сообщает, что приобретал новое оборудование. Список внушительный: чебуречница, двойной фритюр, корндожница, гриль и т. д. Новому владельцу предстоит оплачивать аренду — пять тысяч рублей в месяц, а также коммунальные услуги. Арендатор предоставляет бесплатную круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Контакты поставщиков есть. Предпринимательница объясняет: рядом офисные здания, большой автотрафик. Клиентов, мол, хватает.