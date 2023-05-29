В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Депимущества Омской области организовал торги по продаже подвального помещения площадью 139,8 кв. м в двухэтажном здании, которое построили более 100 лет назад. Речь идет о объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой И. А. Каргенюк» по улице Красный Путь, 14. Охранное обязательство минкультуры утвердило в июле 2021 года.
Нежилое помещение в подвале, которое в настоящий момент не используется и находится в муниципальной собственности, намерены продать за 7,731 млн рублей.
Будущему владельцу предстоит выполнить целый ряд работ, чтобы сохранить объект культурного наследия. До конца года необходимо провести научно-исследовательские и изыскательские, проектные и производственные работы, установить информационную надпись. На постоянной основе закреплены обязанности по содержанию и ремонту помещения в историческом здании.
Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать 30 мая. Стать участником торгов можно до 26 июня включительно.
Ранее Город55 рассказывал о двух новых объектах культурного наследия на территории Омска. Такой статус приобрели «жилой дом купца С. М. Свекрова» на улице Булатова, 104 и «жилой дом А. В. Арефьева» на улице Гусарова, 47. Произошло это во многом благодаря деятельности омского отделения ВООПиК, которое старалось не допустить сноса зданий.