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В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей

29 мая 2023, 04:42
Фото: yandex.ru/maps
Двухэтажное здание признано объектом культурного наследия
Здание, в котором находится продаваемый подвал, относится к объектам культурного наследия.

Депимущества Омской области организовал торги по продаже подвального помещения площадью 139,8 кв. м в двухэтажном здании, которое построили более 100 лет назад. Речь идет о объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой И. А. Каргенюк» по улице Красный Путь, 14. Охранное обязательство минкультуры утвердило в июле 2021 года.

Нежилое помещение в подвале, которое в настоящий момент не используется и находится в муниципальной собственности, намерены продать за 7,731 млн рублей.

Будущему владельцу предстоит выполнить целый ряд работ, чтобы сохранить объект культурного наследия. До конца года необходимо провести научно-исследовательские и изыскательские, проектные и производственные работы, установить информационную надпись. На постоянной основе закреплены обязанности по содержанию и ремонту помещения в историческом здании.

Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать 30 мая. Стать участником торгов можно до 26 июня включительно.

В таком состоянии в настоящий момент находится подвальное помещениеВ таком состоянии в настоящий момент находится подвальное помещение
В таком состоянии в настоящий момент находится подвальное помещениеВ таком состоянии в настоящий момент находится подвальное помещение
В таком состоянии в настоящий момент находится подвальное помещение
Фото: Гис.Торги

Ранее Город55 рассказывал о двух новых объектах культурного наследия на территории Омска. Такой статус приобрели «жилой дом купца С. М. Свекрова» на улице Булатова, 104 и «жилой дом А. В. Арефьева» на улице Гусарова, 47. Произошло это во многом благодаря деятельности омского отделения ВООПиК, которое старалось не допустить сноса зданий.

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#Юлия Истомина#Историческое здание#Продажа#Бизнес#Торги#Общество#Город#Новости#Омск
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