В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей

Ранее Город55 рассказывал о двух новых объектах культурного наследия на территории Омска. Такой статус приобрели «жилой дом купца С. М. Свекрова» на улице Булатова, 104 и «жилой дом А. В. Арефьева» на улице Гусарова, 47. Произошло это во многом благодаря деятельности омского отделения ВООПиК, которое старалось не допустить сноса зданий.