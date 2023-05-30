Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Статус предпенсионера был введен в РФ после старта пенсионной реформы в 2019 году, согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1. Предпенсионный возраст поднимаетсяся постепенно. Сегодня для тех граждан, которые выйдут на пенсию на общих основаниях, он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Предпенсионерами граждане России автоматически становятся в свой день рождения, достигнув установленного возраста. Однако право на получение льгот необходимо подтверждать справкой о статусе предпенсионера, которую можно получить в отделениях Социального фонда России (СФР), офисах многофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ) и на портале «Госуслуги».
В России предпенсионным считается возраст за пять лет до того, как гражданам начнут выплачивать страховую пенсию. В этом году статус предпенсионера могут получить женщины с 55 лет, а мужчины — с 60. А те, кому положена досрочная пенсия, соответственно, становятся предпенсионерами за пять лет до ее наступления.
Чтобы оформить документальное подтверждение права предпенсионера на льготы, необходимо не только достичь определенного возраста, но и иметь также стаж работы 25 лет (мужчинам) и 20 лет (женщинам). Для претендентов на досрочную пенсию эта выработка может быть меньше.
Для заказа справки о статусе предпенсионера потребуется только паспорт. Без него в выдаче бумаги будет отказано, равно как и в случае с предъявлением удостоверения личности с истекшим сроком годности.
Если же работники госорганов, куда омич обращается за справкой, будут требовать еще какие-нибудь документы, то это незаконно.
Справку о льготном статусе можно получить при личном обращении в омские отделения СФР или офисы МФЦ, а можно оформить статус предпенсионера онлайн — на портале «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете, после чего последовательно выбрать раздел «Пенсии» и вкладку «Заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста».
Затем следует отметить организацию, куда будет предъявляться справка, — ФНС, службу занятости или работодателя. Готовый документ можно скачать, распечатать или отправить по почте в разделе «История обращений».
Омичам предпенсионного возраста предоставляются льготы как от государства, так и от правительств регионов. Федеральная поддержка включает два дополнительных оплачиваемых выходных дня в год для прохождения медосмотра, право на выплату пенсионных накоплений, бесплатное переобучение и получение увеличенного пособия безработным, сумма которого в 2023 году составляет 12 792 руб.
Кроме того, семейные предпенсионеры по закону имеют право на алиментные выплаты от других членов семьи в случае наступления нетрудоспособности, а также могут претендовать на обязательную долю в наследстве
Региональная поддержка граждан предпенсионного возраста в Омской области предполагает 50-процентную льготу на оплату капремонта и бесплатное пользование общественным транспортом, исключая такси.
Омичи-предпенсионеры могут не платить имущественный и земельный налог за один вид недвижимости из каждой категории: квартира, дом, творческая мастерская, постройка для хозяйственных нужд размером до 50 кв. метров, гараж или машино-место, а также участок земли площадью до шести соток.
Льготы для людей предпенсионного возраста начинают действовать автоматически — на основании сведений, поступающих в ФНС России из социальных органов. Если же льгота по каким-то причинам не была предоставлена, предпенсионеру следует написать заявление и лично представить его в любой налоговый орган или подать онлайн на сайте ФНС.