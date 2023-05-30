В России предпенсионным считается возраст за пять лет до того, как гражданам начнут выплачивать страховую пенсию. В этом году статус предпенсионера могут получить женщины с 55 лет, а мужчины — с 60. А те, кому положена досрочная пенсия, соответственно, становятся предпенсионерами за пять лет до ее наступления.