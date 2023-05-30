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Как омичам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены

30 мая 2023, 11:31
Фото: 1MI
Как омичам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
В Омской области граждане, достигшие предпенсионного возраста, получают право на федеральные и областные льготы — последние, впрочем, могут различаться в зависимости от региона РФ. Из этой статьи вы узнаете, как жителям Омской области оформить статус предпенсионера и какие выгоды он сулит.

Как получить статус предпенсионера в Омской области

Статус предпенсионера был введен в РФ после старта пенсионной реформы в 2019 году, согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032-1. Предпенсионный возраст поднимаетсяся постепенно. Сегодня для тех граждан, которые выйдут на пенсию на общих основаниях, он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Предпенсионерами граждане России автоматически становятся в свой день рождения, достигнув установленного возраста. Однако право на получение льгот необходимо подтверждать справкой о статусе предпенсионера, которую можно получить в отделениях Социального фонда России (СФР), офисах многофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ) и на портале «Госуслуги».

Как получить статус предпенсионера в Омской областиКак получить статус предпенсионера в Омской области
Как получить статус предпенсионера в Омской области
Фото: 1MI

Какой возраст считается предпенсионным

В России предпенсионным считается возраст за пять лет до того, как гражданам начнут выплачивать страховую пенсию. В этом году статус предпенсионера могут получить женщины с 55 лет, а мужчины — с 60. А те, кому положена досрочная пенсия, соответственно, становятся предпенсионерами за пять лет до ее наступления.

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера

Чтобы оформить документальное подтверждение права предпенсионера на льготы, необходимо не только достичь определенного возраста, но и иметь также стаж работы 25 лет (мужчинам) и 20 лет (женщинам). Для претендентов на досрочную пенсию эта выработка может быть меньше.

Какие документы нужны для оформления статуса предпенсионера

Для заказа справки о статусе предпенсионера потребуется только паспорт. Без него в выдаче бумаги будет отказано, равно как и в случае с предъявлением удостоверения личности с истекшим сроком годности.

Если же работники госорганов, куда омич обращается за справкой, будут требовать еще какие-нибудь документы, то это незаконно.

Как омичам оформить предпенсионера через «Госуслуги»

Справку о льготном статусе можно получить при личном обращении в омские отделения СФР или офисы МФЦ, а можно оформить статус предпенсионера онлайн — на портале «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете, после чего последовательно выбрать раздел «Пенсии» и вкладку «Заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста».

Затем следует отметить организацию, куда будет предъявляться справка, — ФНС, службу занятости или работодателя. Готовый документ можно скачать, распечатать или отправить по почте в разделе «История обращений».

Какой возраст считается предпенсионнымКакой возраст считается предпенсионным
Какой возраст считается предпенсионным
Фото: 1MI

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Омской области

Омичам предпенсионного возраста предоставляются льготы как от государства, так и от правительств регионов. Федеральная поддержка включает два дополнительных оплачиваемых выходных дня в год для прохождения медосмотра, право на выплату пенсионных накоплений, бесплатное переобучение и получение увеличенного пособия безработным, сумма которого в 2023 году составляет 12 792 руб.

Кроме того, семейные предпенсионеры по закону имеют право на алиментные выплаты от других членов семьи в случае наступления нетрудоспособности, а также могут претендовать на обязательную долю в наследстве

Региональная поддержка граждан предпенсионного возраста в Омской области предполагает 50-процентную льготу на оплату капремонта и бесплатное пользование общественным транспортом, исключая такси.

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Омске

Омичи-предпенсионеры могут не платить имущественный и земельный налог за один вид недвижимости из каждой категории: квартира, дом, творческая мастерская, постройка для хозяйственных нужд размером до 50 кв. метров, гараж или машино-место, а также участок земли площадью до шести соток.

Льготы для людей предпенсионного возраста начинают действовать автоматически — на основании сведений, поступающих в ФНС России из социальных органов. Если же льгота по каким-то причинам не была предоставлена, предпенсионеру следует написать заявление и лично представить его в любой налоговый орган или подать онлайн на сайте ФНС.

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в ОмскеКакие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Омске
Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Омске
Фото: 1MI
#Омск#Предпенсионер#Льготы
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