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Второй случай за сутки. Еще один омич погиб при опрокидывании машины

28 мая 2023, 07:31
Фото: 1MI
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Ночью в Омской области произошло два смертельных ДТП

Было и третье похожее ДТП, после него пострадавших госпитализировали.

Об аварии с летальным исходом стало известно 28 мая в 01:40. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

48-летний водитель «Lada Granta» ехал по автодороге «Шербакуль — Марьяновка». На 40 километров автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП при аналогичных обстоятельствах:

Молодой омич погиб при опрокидывании автомобиля на трассе
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В Омской области при опрокидывании иномарки пострадали два человека
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#ДТП#Смертельное ДТП#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Новости#Омская область#Шербакульский район
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