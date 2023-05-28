Второй случай за сутки. Еще один омич погиб при опрокидывании машины

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Об аварии с летальным исходом стало известно 28 мая в 01:40. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.
48-летний водитель «Lada Granta» ехал по автодороге «Шербакуль — Марьяновка». На 40 километров автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Мужчина скончался на месте от полученных травм. Правоохранители проводят проверку.
Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП при аналогичных обстоятельствах: