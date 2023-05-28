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Молодой омич погиб при опрокидывании автомобиля на трассе

28 мая 2023, 05:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Два пассажира оказались в больнице.

Сообщение о смертельной аварии в Оконешниковском районе поступило 28 мая в 01:10. Известна предварительная картина событий.

По автодороге «Крестики-Ленинск» за рулем «Subaru Forester» ехал 38-летний мужчина. На седьмом километре он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

В результате происшествия водитель скончался на месте. Пассажиры — два 21-летних парня — госпитализированы с различными травмами.

Полиция проводит проверку. Напомним, ранее мы сообщали об опрокидывании машины, при котором пострадали двое человек.

В Омской области при опрокидывании иномарки пострадали два человека
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#ДТП#Полиция#ГИБДД#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#Происшествия#Новости#Омская область#Оконешниковский район
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