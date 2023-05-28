В Омской области при опрокидывании иномарки пострадали два человека

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
27 мая в шестом часу утра на дороге Омск-Тара произошла авария. Есть пострадавшие, передает «Тарское Прииртышье» со ссылкой на местную ГИБДД.
30-летний мужчина за рулем «Mazda 6» не справился с управлением на 294 километру. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В аварии пострадали водитель и пассажир. Их госпитализировали в Тарскую ЦРБ с ушибами и травмами различной степени тяжести. У мужчины взяли анализы, чтобы определить, в каком состоянии он сел за руль.