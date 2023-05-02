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Однушка за 4,4 млн. В омском Старом Кировске сдали в эксплуатацию 17-этажный дом

2 мая 2023, 12:22
Фото: Администрация Омска
Площадь жилых помещений составляет больше 6 тысяч квадратов

В Омске сдали в эксплуатацию дом с однушками от 4 млн рублей

В высотке 112 квартир: 48 однокомнатных и 64 двухкомнатные.

В Старом Кировске на улице Леонида Маслова, 3 сдали в эксплуатацию 17-этажный жилой дом, сообщили сегодня, 2 мая, в администрации города. В высотке 112 квартир: 48 однокомнатных и 64 двухкомнатные.

«Застройщик объекта — акционерное общество „Завод сборного железобетона № 6“. Общая площадь жилых помещений составляет 6178,6 квадратных метров», — рассказали в мэрии.

В настоящее время, согласно данным с сайта по поиску недвижимости МЛСН, самая недорогая квартира в доме — однушка, площадью 53 квадратных метра. Стоить заметить, что риелторы включают в общую площадь также половину лоджии. В квартире сделан ремонт от застройщика, установлена электрическая плита и сантехника.

Дом имеет и свои конструктивные особенности. Так, разница в площади жилья изменяется от высоты здания. С 1-го по 4-й этаж квартиры немного больше, чем с 5-го и выше.

В Омской области с начала года ввели в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего квартир сейчас доступно в новостройках микрорайонов Прибрежный, Амурский-2, Московка-2 и в домах по улицам 3-я Енисейская, 2-я Тюкалинская и Пригородная.

Фото: Администрация Омска
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