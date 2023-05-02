Однушка за 4,4 млн. В омском Старом Кировске сдали в эксплуатацию 17-этажный дом

В Омской области с начала года ввели в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего квартир сейчас доступно в новостройках микрорайонов Прибрежный, Амурский-2, Московка-2 и в домах по улицам 3-я Енисейская, 2-я Тюкалинская и Пригородная.