Однушка за 4,4 млн. В омском Старом Кировске сдали в эксплуатацию 17-этажный дом

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Старом Кировске на улице Леонида Маслова, 3 сдали в эксплуатацию 17-этажный жилой дом, сообщили сегодня, 2 мая, в администрации города. В высотке 112 квартир: 48 однокомнатных и 64 двухкомнатные.
«Застройщик объекта — акционерное общество „Завод сборного железобетона № 6“. Общая площадь жилых помещений составляет 6178,6 квадратных метров», — рассказали в мэрии.
В настоящее время, согласно данным с сайта по поиску недвижимости МЛСН, самая недорогая квартира в доме — однушка, площадью 53 квадратных метра. Стоить заметить, что риелторы включают в общую площадь также половину лоджии. В квартире сделан ремонт от застройщика, установлена электрическая плита и сантехника.
Дом имеет и свои конструктивные особенности. Так, разница в площади жилья изменяется от высоты здания. С 1-го по 4-й этаж квартиры немного больше, чем с 5-го и выше.
В Омской области с начала года ввели в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилья. Больше всего квартир сейчас доступно в новостройках микрорайонов Прибрежный, Амурский-2, Московка-2 и в домах по улицам 3-я Енисейская, 2-я Тюкалинская и Пригородная.