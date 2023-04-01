Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

В Омске цены на квартиры-студии за год выросли на 103,8%

1 апреля 2023, 08:15
Фото: 1MI
Иллюстрация
При этом омичи в течение последнего года все реже приобретали «студии».

Исследователи «Авито.Недвижимость» узнали, как изменились цены на квартиры-студии на первичном рынке недвижимости в 16 городах-миллионниках. Эксперты сравнили данные за март 2022 года и март 2023 года.

В Омске значительно выросла стоимость такого жилья за год. По этому показателю он занял первое место среди анализируемых городов. Цены увеличились на 103,8%. При этом за последний месяц квартиры-студии в Омске также немного подорожали — на 4,4%.

Что касается объема предложений, то в течение последнего года он увеличился на 85,7%, в то время как омичи меньше желают приобретать студии. Спрос стал меньше на 41,1%.

Отметим, что больше всего за год выросло число выставленных на продажу квартир-студий в соседнем Новосибирске (265,6%). А вот в Красноярске, наоборот, не так легко купить студию. Так объем предложений снизился на 39,2%. Впрочем, спрос на квартиры-студии в новостройках за год увеличился только в Казани, Волгограде и Екатеринбурге (69%, 53,7% и 36,9%). Жители остальных городов стали предпочитать другие виды жилья.

Напомним, на улице Красина в Омске продают квартиру за 27,9 миллионов рублей. «Двушка» находится в элитном доме. Совсем недавно в соседней многоэтажке жил бывший губернатор Александр Бурков. Правда, 29 марта он ушел в отставку, так что теперь в квартире появятся новые жильцы.

 

По соседству с Бурковым. В Омске выставили на продажу квартиру за 28 млн
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Квартиры#Недвижимость#Стоимость#Цены#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
Сегодня, 03:01
В двух омских парках на выходных заработают детские аттракционы
Сегодня, 04:14
Набираем тазы и ванну. В Омске «Водоканал» анонсировал массовые отключения воды
Сегодня, 03:35
Виктор Назаров рассказал, что для него отставка Буркова стала полной неожиданностью
31 марта 06:36
По субботам будем работать. Хоценко дал первые поручения членам омского правительства
Сегодня, 05:36
Полпред в СФО Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко
31 марта 12:46