В Омске цены на квартиры-студии за год выросли на 103,8%

Отметим, что больше всего за год выросло число выставленных на продажу квартир-студий в соседнем Новосибирске (265,6%). А вот в Красноярске, наоборот, не так легко купить студию. Так объем предложений снизился на 39,2%. Впрочем, спрос на квартиры-студии в новостройках за год увеличился только в Казани, Волгограде и Екатеринбурге (69%, 53,7% и 36,9%). Жители остальных городов стали предпочитать другие виды жилья.