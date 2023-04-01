В Омске цены на квартиры-студии за год выросли на 103,8%

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Исследователи «Авито.Недвижимость» узнали, как изменились цены на квартиры-студии на первичном рынке недвижимости в 16 городах-миллионниках. Эксперты сравнили данные за март 2022 года и март 2023 года.
В Омске значительно выросла стоимость такого жилья за год. По этому показателю он занял первое место среди анализируемых городов. Цены увеличились на 103,8%. При этом за последний месяц квартиры-студии в Омске также немного подорожали — на 4,4%.
Что касается объема предложений, то в течение последнего года он увеличился на 85,7%, в то время как омичи меньше желают приобретать студии. Спрос стал меньше на 41,1%.
Отметим, что больше всего за год выросло число выставленных на продажу квартир-студий в соседнем Новосибирске (265,6%). А вот в Красноярске, наоборот, не так легко купить студию. Так объем предложений снизился на 39,2%. Впрочем, спрос на квартиры-студии в новостройках за год увеличился только в Казани, Волгограде и Екатеринбурге (69%, 53,7% и 36,9%). Жители остальных городов стали предпочитать другие виды жилья.
Напомним, на улице Красина в Омске продают квартиру за 27,9 миллионов рублей. «Двушка» находится в элитном доме. Совсем недавно в соседней многоэтажке жил бывший губернатор Александр Бурков. Правда, 29 марта он ушел в отставку, так что теперь в квартире появятся новые жильцы.