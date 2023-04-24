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В Омской области с начала года ввели в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилья

24 апреля 2023, 05:40
Фото: 1MI
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Больше всего квартир сейчас доступно в новостройках микрорайонов Прибрежный, Амурский-2, Московка-2 и в домах по улицам 3-я Енисейская, 2-я Тюкалинская и Пригородная.

За первый квартал 2023 года в Омской области ввели в эксплуатацию 210,34 тысяч кв.м жилья, приводит цифры региональный минстрой. Это на 5,4 процента больше, чем за первые 3 месяца прошлого года и 32,9% от целевого показателя нынешнего года.

Больше всего квартир сейчас доступно в новостройках микрорайонов Прибрежный, Амурский-2, Московка-2 и в домах по улицам 3-я Енисейская, 2-я Тюкалинская и Пригородная.

«Увеличение количества новостроек способствует в том числе снижению стоимости первичного жилья на региональном рынке недвижимости», — уточняют в министерстве строительства Омской области.

Ранее Город55 сообщал, что цены на квартиры в новостройках в Омске за год взлетели на 64%. Это самый высокий показатель по стране. Спрос на «первичку» в регионе за год вырос на 8,7%.

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#Евгений Игишев#Строительство#Строительство дома#Жилье#Жилье55#Общество#Город#Бизнес#Омск#Омская область
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