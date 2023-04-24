В Омской области с начала года ввели в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилья

За первый квартал 2023 года в Омской области ввели в эксплуатацию 210,34 тысяч кв.м жилья, приводит цифры региональный минстрой. Это на 5,4 процента больше, чем за первые 3 месяца прошлого года и 32,9% от целевого показателя нынешнего года.