Застройщики предлагают омичам квартиры площадью в три раза меньше желаемой

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Омские статистики представили данные по жилищному строительству за первые три месяца этого года. В регионе введено в эксплуатацию 2 268 квартир. Общая площадь — 210,3 тысяч квадратных метров. Это на 5,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Застройщики ввели 1 424 квартиры, средний размер — 52 «квадрата». Населением введено 844 жилых помещения со средней площадью 161 квадратный метр.
Большинство квартир, которыми занимались компании, находились в 17-этажных домах и выше — 44%. 26% приходится на 12-16-этажные здания и 10% — на 11-этажные. А вот индивидуальные застройщики в 52% случаев предпочитали одноэтажные дома.