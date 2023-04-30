Застройщики предлагают омичам квартиры площадью в три раза меньше желаемой

Омские статистики представили данные по жилищному строительству за первые три месяца этого года. В регионе введено в эксплуатацию 2 268 квартир. Общая площадь — 210,3 тысяч квадратных метров. Это на 5,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.