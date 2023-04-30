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Застройщики предлагают омичам квартиры площадью в три раза меньше желаемой

30 апреля 2023, 04:26
Фото: 1MI
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С января по март в Омской области введено 210 тыс «квадратов» жилья

Индивидуальные застройщики в среднем возводят квартиры на 161 квадратный метр, а компании — на 52 «квадрата».

Омские статистики представили данные по жилищному строительству за первые три месяца этого года. В регионе введено в эксплуатацию 2 268 квартир. Общая площадь — 210,3 тысяч квадратных метров. Это на 5,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Застройщики ввели 1 424 квартиры, средний размер — 52 «квадрата». Населением введено 844 жилых помещения со средней площадью 161 квадратный метр.

Большинство квартир, которыми занимались компании, находились в 17-этажных домах и выше — 44%. 26% приходится на 12-16-этажные здания и 10% — на 11-этажные. А вот индивидуальные застройщики в 52% случаев предпочитали одноэтажные дома.

#Жилье#Строительство#Статистика#Омскстат#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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