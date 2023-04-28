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Темури Латария завершил реорганизацию своих фирм

28 апреля 2023, 08:26
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«Резонанс» поглотил ООО «СИГ» и удвоил свой уставный капитал.

В бизнес-империи Темури Латарии продолжается реорганизация. Вчера, 27 апреля, официально закончилось присоединение ООО «Сибирская ингредиентная группа» к ООО «Торговая фирма „Резонанс“». В связи с этим уставный капитал «Резонанса» увеличился вдвое — с 10 до 20 тысяч рублей. Единственным владельцем УК является сам Латария.

Как уже писал Город55, глава «Сибирской ингредиентной группы» Яна Литвинова в связи с реорганизацией получила новый пост — директора ООО «Стокхим». Кстати, директор «Резонанса» Любовь Оклей в 2017–2018 годах была владелицей «СИГ». Специализация у объединенных фирм одна и та же — оптовая неспециализированная торговля.

 

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#Николай Эйхвальд#Слияния#Бизнес#Новости#Темури Латария
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