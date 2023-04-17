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Темури Латария переназначил главу одной из своих фирм

17 апреля 2023, 07:37
Фото: 1MI
иллюстрация
Яна Литвинова перешла из «Сибирской ингредиентной группы» в «Стокхим».

В бизнес-империи Темури Латарии продолжается реорганизация. Предприниматель включил ООО «Сибирская ингредиентная группа» в состав торговой фирмы «Резонанс», которой руководит Любовь Оклей. Глава СИГ Яна Литвинова в связи с этим получила новый пост — директора ООО «Стокхим».

Предыдущий глава «Стокхима», Фоать Бикбавов, занимал эту должность почти 14 лет. «Стокхим» производит изделия и пластмасс и управляет ООО «Стоплекс», специализация которого — торговля продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах.

Отметим, что Любовь Оклей в 2017–2018 годах была владелицей «Сибирской ингредиентной группы».

 

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Темури Латария#Слияние фирм
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