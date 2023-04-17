Темури Латария переназначил главу одной из своих фирм

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В бизнес-империи Темури Латарии продолжается реорганизация. Предприниматель включил ООО «Сибирская ингредиентная группа» в состав торговой фирмы «Резонанс», которой руководит Любовь Оклей. Глава СИГ Яна Литвинова в связи с этим получила новый пост — директора ООО «Стокхим».
Предыдущий глава «Стокхима», Фоать Бикбавов, занимал эту должность почти 14 лет. «Стокхим» производит изделия и пластмасс и управляет ООО «Стоплекс», специализация которого — торговля продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах.
Отметим, что Любовь Оклей в 2017–2018 годах была владелицей «Сибирской ингредиентной группы».