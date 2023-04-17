Темури Латария переназначил главу одной из своих фирм

Предыдущий глава «Стокхима», Фоать Бикбавов, занимал эту должность почти 14 лет. «Стокхим» производит изделия и пластмасс и управляет ООО «Стоплекс», специализация которого — торговля продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах.