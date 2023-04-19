В Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасном молочном продукте

Как следует из маркировки продукции, ее производителем является ООО «Крисмар». Вот только по указанному адресу (г. Рязань, улица Свободы, дом 4) не удалось найти никакого производства. А значит изготовлением сыра занимались неизвестные лица в неизвестных условиях.