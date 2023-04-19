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В Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасном молочном продукте

19 апреля 2023, 09:23
Фото: 1MI
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Фальсифицированный сыр производила рязанская фирма «Крисмар».

На полки омских магазинов мог попасть фальсифицированный сыр «Российский», производством которого занималась компания из Рязани. Об опасном продукте жителей Омска предупредили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Как следует из маркировки продукции, ее производителем является ООО «Крисмар». Вот только по указанному адресу (г. Рязань, улица Свободы, дом 4) не удалось найти никакого производства. А значит изготовлением сыра занимались неизвестные лица в неизвестных условиях.

«Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области по результатам выездного обследования установлено, что по адресу: Рязань, улица Свободы, дом 4, расположен жилой многоквартирный дом, на первом и цокольном этажах нежилые помещения, в которых не установлен факт производства молочной продукции», — говорится в сообщении омского Роспотребнадзора.

Так как сыр производит предприятие-призрак, омичей попросили быть внимательными при покупке молочной продукции. Поиском производителей теперь занимается полиция.

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#Юлия Истомина#Фальсификат#Роспотребнадзор#Сыр#Производство#Предупреждение#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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