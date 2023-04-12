В Омске оператор питания начальных классов получил штраф за нарушение санитарных норм

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В работе оператора питания начальных классов одной из омских школ Роспотребнадзор выявил недочеты. Речь идет об ИП Бакулиной Т.С.
Нарушения санитарных норм нашли во время внеплановой проверки в школе № 111, расположенной на улице Полевая, 95. По результатам проверки в отношении предпринимательницы составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.
Советский суд признал оператора питания виновным и назначил штраф в 5000 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Кстати, накануне стало известно о проблемах с транспортной доступностью школ в Колосовском районе. Из-за отсутствия остановок и дорожных знаков образовательные учреждения не могли пустить автобусы. Решить вопрос и обязать администрацию поселений оборудовать остановочные пункты удалось только после вмешательства прокуратуры.