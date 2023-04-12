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В Омске оператор питания начальных классов получил штраф за нарушение санитарных норм

12 апреля 2023, 13:51
Фото: 1MI
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Нарушения выявили в школе № 111, которая находится в Советском округе.

В работе оператора питания начальных классов одной из омских школ Роспотребнадзор выявил недочеты. Речь идет об ИП Бакулиной Т.С.

Нарушения санитарных норм нашли во время внеплановой проверки в школе № 111, расположенной на улице Полевая, 95. По результатам проверки в отношении предпринимательницы составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.

Советский суд признал оператора питания виновным и назначил штраф в 5000 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Кстати, накануне стало известно о проблемах с транспортной доступностью школ в Колосовском районе. Из-за отсутствия остановок и дорожных знаков образовательные учреждения не могли пустить автобусы. Решить вопрос и обязать администрацию поселений оборудовать остановочные пункты удалось только после вмешательства прокуратуры.

Из-за отсутствия остановок дети в Омской области идут до школ пешком
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#Юлия Истомина#Питание#Питание школьников#Роспотребнадзор#Нарушения#Штраф#Школа#Административный штраф#Общество#Город#Новости#Омск
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