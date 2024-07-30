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Фальсификат

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2024
Проверьте свои тарелки: омичи рискуют здоровьем ради фальшивой икры
На омские прилавки мог попасть деликатес неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре отметили, что есть его слишком опасно для здоровья.
30 июля, 05:31
2023
Сотруднику ОМВД из Омской области дали срок за фальсификацию протоколов дела
16 ноября 2023, 09:55
Молочка с секретом. В Омскую область завезли фальсифицированные сливочное масло и сыр
Производитель и владелец продукции отделались предостережениями.
22 мая 2023, 10:57
В Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасном молочном продукте
Фальсифицированный сыр производила рязанская фирма «Крисмар».
19 апреля 2023, 09:23
Еще одни «Рога и копыта». Омичей напоили тоннами непонятного молока
16 марта 2023, 13:41

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