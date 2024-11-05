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Предупреждение

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2024
Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом
5 ноября, 06:59
Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды
4 ноября, 10:06
Всех сдует: омичей предупредили о штормовом ветре и непогоде на ноябрьских выходных
2 ноября, 07:46
Неизвестного происхождения. Омичей предупредили об опасной молочной продукции
Горожанам рекомендуют внимательнее выбирать продукты в супермаркетах.
31 октября, 02:52
Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах
Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.
11 октября, 06:30
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Проверьте свои тарелки: омичи рискуют здоровьем ради фальшивой икры
На омские прилавки мог попасть деликатес неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре отметили, что есть его слишком опасно для здоровья.
30 июля, 05:31
Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
24 июня, 08:23
Неужели прохлада? МЧС Омской области предупредило горожан о грозах, ветре и граде
23 июня, 13:34
В течение дня. Синоптики предупредили омичей о внезапном и мощном ухудшении погоды
Жаркая погода воскресенья может быть очень переменчива — и прогнозы Обь-Иртышского УГМС это только подтверждают.
16 июня, 06:46
Маршрут омского автобуса №3 изменят на один день
27 апреля, 14:20
2023
Виталий Хоценко рассказал о профилактике подростковой преступности
23 ноября 2023, 06:33
Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников
При первом нарушении «зайцы» будут получать предупреждение.
18 сентября 2023, 08:53
Отопление на контроле. Омский прокурор объявил предостережение министру энергетики
Сегодня, 22 августа, прокурор Омской области Алексей Афанасьев сообщил министру о недопустимости нарушения подготовки к отопительному сезону.
22 августа 2023, 13:39
Пожар беспощадный. В Омской области неисправная электропроводка убила пенсионера
В связи с произошедшим следователи напоминают об обязательном соблюдении правил пожарной безопасности.
14 августа 2023, 12:20
Затяжные дожди. В ближайшее время в Омске испортится погода
По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится на территории региона минимум до 25 апреля.
22 апреля 2023, 10:29
В Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасном молочном продукте
Фальсифицированный сыр производила рязанская фирма «Крисмар».
19 апреля 2023, 09:23
Омских автолюбителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах
27 февраля 2023, 10:13
Безопасность под угрозой. Омичам советуют не выходить на улицу
Сообщаем номера, которые пригодятся в случае происшествий.
26 февраля 2023, 11:07
2022
Омичей предупредили об опасности. Погода способствует повышению аварийности
Заносы на голом льду. Ветер и осадки. Омичей предупредили, что дороги не безопасны.
19 декабря 2022, 09:29

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