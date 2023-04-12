Темури Латария записал на себя 1% тюменской агрофирмы

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В бизнес-империи Темури Латарии продолжают происходить определенные изменения. С 10 апреля, согласно открытым данным, этот предприниматель владеет 1% уставного капитала ООО «Восходагро», зарегистрированного в Абатском районе Тюменской области. Это сельхозпредприятие, которое выращивает зерновые, его доходы за 2021 год составили 190 млн рублей.
Прежде единственным собственником УК «Восходагро» было другое ООО — «Земля», которое, в свою очередь, принадлежит Латарии на 100%. Интересно, что в 2019–2020 годах бизнесмен и в «Земле» владел символическим 1%. Кстати, начинался «Восходагро» в 2015 году как совместный бизнес Лео Шмунка и Бориса Мастуненко, а пост гендиректора в этой компании занимает Виктор Борисович Мастуненко.