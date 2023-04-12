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Темури Латария записал на себя 1% тюменской агрофирмы

12 апреля 2023, 10:44
Фото: 1MI
иллюстрация
Предприниматель владеет «Восходагро» в основном через «Землю».

В бизнес-империи Темури Латарии продолжают происходить определенные изменения. С 10 апреля, согласно открытым данным, этот предприниматель владеет 1% уставного капитала ООО «Восходагро», зарегистрированного в Абатском районе Тюменской области. Это сельхозпредприятие, которое выращивает зерновые, его доходы за 2021 год составили 190 млн рублей.

Прежде единственным собственником УК «Восходагро» было другое ООО — «Земля», которое, в свою очередь, принадлежит Латарии на 100%. Интересно, что в 2019–2020 годах бизнесмен и в «Земле» владел символическим 1%. Кстати, начинался «Восходагро» в 2015 году как совместный бизнес Лео Шмунка и Бориса Мастуненко, а пост гендиректора в этой компании занимает Виктор Борисович Мастуненко.

 

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#Николай Эйхвальд#Сельское хозяйство#Бизнес#Новости#Темури Латария
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