Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что депутат Совета Знаменского сельского поселения Владимир Голубович не предоставил вовремя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах. Следовательно, он нарушил антикоррупционное законодательство.
После проверки прокуратуры Знаменского района прокурор Николай Сарин направил в орган местного самоуправления представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения законодательства.
В настоящее время после рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия Голубовича, который нарушил требования антикоррупционного законодательства, были прекращены в связи с утратой доверия.
Ранее Город55 рассказывал, что глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов купил ценные бумаги 4 зарубежных компаний. Это противоречит закону. В связи с этим прокуратура внесла представление в Совет поселения и поставила вопрос о возможном досрочном прекращении полномочий Елистратова. В итоге он был освобожден от занимаемой должности по причине утраты доверия.