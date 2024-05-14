Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

иллюстрация

Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата

14 мая 2024, 03:49
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области депутат сельского поселения скрыл свои доходы и лишился мандата

Прокуратура выявила, что депутат Владимир Голубович несвоевременно предоставил сведения о своих доходах и имуществе. После рассмотрения акта прокурорского реагирования депутат был лишен полномочий из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что депутат Совета Знаменского сельского поселения Владимир Голубович не предоставил вовремя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах. Следовательно, он нарушил антикоррупционное законодательство.

После проверки прокуратуры Знаменского района прокурор Николай Сарин направил в орган местного самоуправления представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения законодательства.

В настоящее время после рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия Голубовича, который нарушил требования антикоррупционного законодательства, были прекращены в связи с утратой доверия.

Ранее Город55 рассказывал, что глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов купил ценные бумаги 4 зарубежных компаний. Это противоречит закону. В связи с этим прокуратура внесла представление в Совет поселения и поставила вопрос о возможном досрочном прекращении полномочий Елистратова. В итоге он был освобожден от занимаемой должности по причине утраты доверия.

У омского главы сельского поселения отсудили должность из-за утраты доверия
Узнать подробнее
Читайте также:
Доверия больше нет. В Омской области депутата уволили за нарушение закона
#Политика#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Депутат#Прокурор#Имущество#Новости#Сведения о доходах#Знаменский район#Антикоррупционное законодательство
Подпишитесь
Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ
Вчера, 04:11
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
Спустя полгода простоя. С застройщиком школы в Серебряном береге расторгли контракт
Вчера, 04:28
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
"