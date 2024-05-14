Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата

Ранее Город55 рассказывал, что глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов купил ценные бумаги 4 зарубежных компаний. Это противоречит закону. В связи с этим прокуратура внесла представление в Совет поселения и поставила вопрос о возможном досрочном прекращении полномочий Елистратова. В итоге он был освобожден от занимаемой должности по причине утраты доверия.