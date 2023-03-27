Темури Латария продал свою «Надежду»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Самый богатый омский бизнесмен Темури Латария избавился от одного из своих «иногородних» активов. Мы обратили внимание на то, что сменился владелец уставного капитала ООО «Надежда» — компании, которая выращивает зерновые в Томской области. Еще в пятницу, 24 марта, УК на 100% принадлежал Латарии, а теперь единственным бенефициаром стало ООО «Воронвское».
Уставной капитал этого общества, в свою очередь, разделен между АО «Томские мельницы» (20%), бизнесменом Валерием Вильтом (15%, он же директор) и тремя Рубцовыми: Евгением Леонидовичем, Алексеем Евгеньевичем и Дмитрием Евгеньевичем. Отметим, что «Томские мельницы» принадлежат все тем же Рубцовым и некой Галине Кляйн.
Новости о «Надежде» появлялись не так давно: 2 марта мы писали о том, что Латария увеличил УК компании в 8 тысяч раз (с 17 тысяч рублей до 146 млн). Видимо, это была подготовка к продаже.