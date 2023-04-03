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В транспорте вышибло окна. В центре Омска столкнулись автобус и троллейбус

3 апреля 2023, 10:25
Фото: 1MI

В Омске на улице 10 лет Октября троллейбус въехал в автобус

Одной из пассажирок понадобилась помощь врачей.

В Омске на улице 10 лет Октября сегодня, 3 апреля, троллейбус врезался в автобус. Авария произошла между остановками «9-я Линия» и «16-я Линия». В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, виновником аварии стала 35-летняя водитель троллейбуса.

«Водитель троллейбуса не выдержала дистанцию безопасную и столкнулась с автобусом „Volgabus“. В результате ДТП, за медицинской помощью обратилась пассажирка, женщина 1957-го года рождения. В троллейбусе находилось 15 пассажиров, в автобусе — 10 пассажиров», — сообщили в Госавтоинспекции.

От удара у троллейбуса, следовавшего по маршруту №12 выбило лобовое стекло, а автобус №22 остался, соответственно, без заднего окна.

Фото: vk.com/chp55

Также сегодня в Омске произошло ДТП с маршруткой на улице 1-й Красной Звезды. Один из пассажиров пострадал, его с ушибами увезли в больницу:

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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Авария#Транспорт#Автобус#Троллейбус#Происшествия
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