В транспорте вышибло окна. В центре Омска столкнулись автобус и троллейбус

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
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Updated Сегодня, 10:30
В Омске на улице 10 лет Октября сегодня, 3 апреля, троллейбус врезался в автобус. Авария произошла между остановками «9-я Линия» и «16-я Линия». В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, виновником аварии стала 35-летняя водитель троллейбуса.
«Водитель троллейбуса не выдержала дистанцию безопасную и столкнулась с автобусом „Volgabus“. В результате ДТП, за медицинской помощью обратилась пассажирка, женщина 1957-го года рождения. В троллейбусе находилось 15 пассажиров, в автобусе — 10 пассажиров», — сообщили в Госавтоинспекции.
От удара у троллейбуса, следовавшего по маршруту №12 выбило лобовое стекло, а автобус №22 остался, соответственно, без заднего окна.
Также сегодня в Омске произошло ДТП с маршруткой на улице 1-й Красной Звезды. Один из пассажиров пострадал, его с ушибами увезли в больницу: