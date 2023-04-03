Омская прокуратура проверит аварию между автобусом и троллейбусом в центре города

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Прокуратура Омска взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием троллейбуса и автобуса на улице 10 лет Октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Город55 сообщал, что сегодня, 3 апреля, троллейбус №12 въехал в автобус №22. Авария произошла между остановками «9-я Линия» и «16-я Линия». От удара у троллейбуса выбило лобовое стекло, а автобус остался без заднего окна. В момент аварии в транспорте в общей сложности находились 25 пассажиров. 66-летней женщине потребовалась помощь медиков, ее с ушибами увезли в больницу.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП. Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры.