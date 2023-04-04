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Число пострадавших после аварии с автобусом и троллейбусом в Омске выросло до пяти

4 апреля 2023, 05:21
Фото: омская Госавтоинспекция
В Госавтоинспекции поделились новыми подробностями ДТП.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции поделились новыми подробностями ДТП на улице 10 лет Октября, где столкнулись автобус и троллейбус. Накануне Город55 сообщал, что в аварии пострадала только одна женщина. Теперь стало известно, что помощь медиков потребовалась сразу пяти людям.

Троллейбус ехал по маршруту №12, в салоне было 15 пассажиров, из них пострадали трое, а также водитель троллейбуса — 35-летняя женщина. В автобусе, который ехал по маршруту №22, было также 15 пассажиров, из них пострадал только один.

По факту случившегося проводится проверка, уточнили в ГИБДД.

Ранее очевидцы аварии сообщили, что при столкновении в троллейбусе разбилось лобовое стекло. Вероятно, его осколки и нанесли водителю троллейбуса травмы, с которыми она обратилась к медикам.

В транспорте вышибло окна. В центре Омска столкнулись автобус и троллейбус
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#Ольга Акамова#Авария#ДТП#Пострадавшие#Общество#Новости#Омск#Омская область
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