Число пострадавших после аварии с автобусом и троллейбусом в Омске выросло до пяти

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В пресс-службе омской Госавтоинспекции поделились новыми подробностями ДТП на улице 10 лет Октября, где столкнулись автобус и троллейбус. Накануне Город55 сообщал, что в аварии пострадала только одна женщина. Теперь стало известно, что помощь медиков потребовалась сразу пяти людям.
Троллейбус ехал по маршруту №12, в салоне было 15 пассажиров, из них пострадали трое, а также водитель троллейбуса — 35-летняя женщина. В автобусе, который ехал по маршруту №22, было также 15 пассажиров, из них пострадал только один.
По факту случившегося проводится проверка, уточнили в ГИБДД.
Ранее очевидцы аварии сообщили, что при столкновении в троллейбусе разбилось лобовое стекло. Вероятно, его осколки и нанесли водителю троллейбуса травмы, с которыми она обратилась к медикам.