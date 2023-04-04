Число пострадавших после аварии с автобусом и троллейбусом в Омске выросло до пяти

Троллейбус ехал по маршруту №12, в салоне было 15 пассажиров, из них пострадали трое, а также водитель троллейбуса — 35-летняя женщина. В автобусе, который ехал по маршруту №22, было также 15 пассажиров, из них пострадал только один.