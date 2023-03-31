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Жилье, дороги мосты. Хоценко рассказал, чем займется в Омске в первую очередь

31 марта 2023, 02:50
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Марат Хуснуллин и Виталий Хоценко

Врио главы Омской области сообщил о первоочередных планах в регионе

Планы развития Омской области Виталий Хоценко обсудил с Маратом Хуснуллиным.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным планы социально-экономического развития региона в ближайшей перспективе. Об этом Хоценко сообщил сегодня, 31 марта, в своем телеграм-канале.

«Определили задачи, которые необходимо решать в приоритетном порядке — строительство жилья, восстановление дорожного и мостового хозяйства области. Поблагодарил за всестороннюю поддержку, которую Марат Шакирзянович оказывал мне, когда работал в Донецкой Народной Республике, и оказывает сейчас, » — написал чиновник.

Ожидается, что Виталий Хоценко прибудет в Омск сегодня вечером. В субботу, 1 апреля, врио губернатора планировал познакомиться с руководящим составом региона. Стало известно, кто из чиновников приедет вместе с Виталием Хоценко на новое место работы.

Напомним, 29 марта стало известно, что Александр Бурков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Новый глава региона (сейчас он имеет статус врио) прежде был председателем правительства ДНР.

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