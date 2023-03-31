Жилье, дороги мосты. Хоценко рассказал, чем займется в Омске в первую очередь

Ожидается, что Виталий Хоценко прибудет в Омск сегодня вечером. В субботу, 1 апреля, врио губернатора планировал познакомиться с руководящим составом региона. Стало известно, кто из чиновников приедет вместе с Виталием Хоценко на новое место работы.