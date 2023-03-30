Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Стало известно, кто из чиновников приедет вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко на новое место работы. Издание «Акценты» назвало фамилии возможных назначенцев.
Вадим Елизаров
Был управляющим делами правительства Ямала, а затем — уполномоченным по защите прав предпринимателей. Хоценко позвал Елизарова в Донецк и сделал его руководителем своего аппарата.
Рустам Мингазов
Первый заместитель Хоценко в правительстве ДНР. Ранее вместе работали в минпроме Ставрополья и минпроме России. Известно, что Мингазов получил образование в Лондоне.
Денис Петкун
Чиновник занимался кадровой политикой в донецком правительстве. До этого Петкун был подчиненным Хоценко в Министерстве промышленности России.
Мина Ахвердиева
Пресс-секретарь правительства ДНР. Вместе с Виталием Хоценко трудилась на Ставрополье: была пресс-секретарем в мэрии Железноводска и в Северо-Кавказском федеральном университете.
Хоценко также может забрать в Омск двух заместителей — Евгения Солнцева (ранее работал в РЖД и министерстве строительства) и Владимира Ежикова (работал ранее в департаменте экономики Севастополя).
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что намерен приступить к работе в новой должности уже завтра. В субботу чиновник планирует познакомиться с управленческой командой региона.
Напомним, вчера, 29 марта, стало известно, что Александр Бурков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Новый глава региона (сейчас он имеет статус врио) прежде был председателем правительства ДНР.