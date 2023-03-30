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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Хоценко привезет чиновников с собой. Как изменится руководящий состав Омской области

30 марта 2023, 06:13

Чиновникам из правительства Омской области прочат отставку после назначения Хоценко

В субботу врио губернатора планирует познакомиться с управленческой командой региона.

Стало известно, кто из чиновников приедет вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко на новое место работы. Издание «Акценты» назвало фамилии возможных назначенцев.

Вадим Елизаров
Был управляющим делами правительства Ямала, а затем — уполномоченным по защите прав предпринимателей. Хоценко позвал Елизарова в Донецк и сделал его руководителем своего аппарата.

Рустам Мингазов
Первый заместитель Хоценко в правительстве ДНР. Ранее вместе работали в минпроме Ставрополья и минпроме России. Известно, что Мингазов получил образование в Лондоне.

Денис Петкун
Чиновник занимался кадровой политикой в донецком правительстве. До этого Петкун был подчиненным Хоценко в Министерстве промышленности России.

Мина Ахвердиева
Пресс-секретарь правительства ДНР. Вместе с Виталием Хоценко трудилась на Ставрополье: была пресс-секретарем в мэрии Железноводска и в Северо-Кавказском федеральном университете.

Хоценко также может забрать в Омск двух заместителей — Евгения Солнцева (ранее работал в РЖД и министерстве строительства) и Владимира Ежикова (работал ранее в департаменте экономики Севастополя).

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что намерен приступить к работе в новой должности уже завтра. В субботу чиновник планирует познакомиться с управленческой командой региона.

Напомним, вчера, 29 марта, стало известно, что Александр Бурков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Новый глава региона (сейчас он имеет статус врио) прежде был председателем правительства ДНР.

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#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Политика#Кадровая политика#Город#Омск#Омская область
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