Вадим Елизаров

Был управляющим делами правительства Ямала, а затем — уполномоченным по защите прав предпринимателей. Хоценко позвал Елизарова в Донецк и сделал его руководителем своего аппарата.



Рустам Мингазов

Первый заместитель Хоценко в правительстве ДНР. Ранее вместе работали в минпроме Ставрополья и минпроме России. Известно, что Мингазов получил образование в Лондоне.



Денис Петкун

Чиновник занимался кадровой политикой в донецком правительстве. До этого Петкун был подчиненным Хоценко в Министерстве промышленности России.



Мина Ахвердиева

Пресс-секретарь правительства ДНР. Вместе с Виталием Хоценко трудилась на Ставрополье: была пресс-секретарем в мэрии Железноводска и в Северо-Кавказском федеральном университете.



Хоценко также может забрать в Омск двух заместителей — Евгения Солнцева (ранее работал в РЖД и министерстве строительства) и Владимира Ежикова (работал ранее в департаменте экономики Севастополя).