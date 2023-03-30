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Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ

30 марта 2023, 08:31
Фото: minpromtorg.gov.ru
Хоценко занял пост главы региона 29 марта
Врио губернатора Омской области ответил на вопросы Города55.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в телефонном разговоре ответил на несколько вопросов Города55. Новый глава региона рассказал подробно о своем назначении и ближайших планах на посту губернатора.

О новой должности

«На все вопросы ответить не обещаю, но пообщаться готов. Когда президент РФ сделал мне предложение возглавить Омскую область, я, безусловно, согласился. До этого были переговоры некоторое время, и я понимал, что меня ждет. Это обсуждалось ранее».
«Я учился в школе губернаторов, для нас это как военная служба — куда отправят, туда мы едем. Назначение в Омскую область воспринимаю как жест доверия президента. На меня возложена огромная ответственность перед населением Омской области, предстоит много сделать».

О проблемах и ближайших планах

«Сейчас не будем перечислять проблемы, которые есть и надо решать. Моя первая задача — наладить коммуникации, познакомиться с командой и определить вектор работы на ближайшее время».

Стоить заметить, что познакомиться с управленческой командой региона Виталий Хоценко планирует уже в ближайшую субботу. Об этом врио губернатора сообщил в своем телеграм-канале.

Об Омской области

«Обращусь к омичам: эта работа для меня — большая ответственность. Омская область — регион со славными традициями, с мощной промышленностью и сельским хозяйством, а, самое главное, хорошими, трудолюбивыми людьми. Я уверен, что в самом ближайшем времени найдем те точки, те проблемы, которые надо решать и решим, что дальше надо делать. Омск будет максимально участвовать во всех федеральных программах, которые сейчас есть».
«Не буду называть, с кем я знаком, но жизнь я долгую прожил, с некоторыми омичами знаком. И с госслужащими и некоторыми бизнесменами Омска знаком».

Виталий Хоценко стал новым главой региона, пока что временно исполняющим обязанности, вчера, 29 марта. Ранее он занимал должность председателя правительства ДНР. Александр Бурков покинул свой пост в связи с переходом на новую работу.

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