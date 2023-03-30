Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в телефонном разговоре ответил на несколько вопросов Города55. Новый глава региона рассказал подробно о своем назначении и ближайших планах на посту губернатора.
«На все вопросы ответить не обещаю, но пообщаться готов. Когда президент РФ сделал мне предложение возглавить Омскую область, я, безусловно, согласился. До этого были переговоры некоторое время, и я понимал, что меня ждет. Это обсуждалось ранее».
«Я учился в школе губернаторов, для нас это как военная служба — куда отправят, туда мы едем. Назначение в Омскую область воспринимаю как жест доверия президента. На меня возложена огромная ответственность перед населением Омской области, предстоит много сделать».
«Сейчас не будем перечислять проблемы, которые есть и надо решать. Моя первая задача — наладить коммуникации, познакомиться с командой и определить вектор работы на ближайшее время».
Стоить заметить, что познакомиться с управленческой командой региона Виталий Хоценко планирует уже в ближайшую субботу. Об этом врио губернатора сообщил в своем телеграм-канале.
«Обращусь к омичам: эта работа для меня — большая ответственность. Омская область — регион со славными традициями, с мощной промышленностью и сельским хозяйством, а, самое главное, хорошими, трудолюбивыми людьми. Я уверен, что в самом ближайшем времени найдем те точки, те проблемы, которые надо решать и решим, что дальше надо делать. Омск будет максимально участвовать во всех федеральных программах, которые сейчас есть».
«Не буду называть, с кем я знаком, но жизнь я долгую прожил, с некоторыми омичами знаком. И с госслужащими и некоторыми бизнесменами Омска знаком».
Виталий Хоценко стал новым главой региона, пока что временно исполняющим обязанности, вчера, 29 марта. Ранее он занимал должность председателя правительства ДНР. Александр Бурков покинул свой пост в связи с переходом на новую работу.