Обещания экс-губернатора Буркова. Чего так и не дождались жители Омской области?

За 5,5 лет с его стороны, конечно же, было немало громких слов. Город55 посмотрел, что экс-губернатор Омской области обещал сделать за последний год (здесь есть и решения по давно знакомым омичам проблемам, и новые амбициозные проекты), но реализации этого при Буркове мы так и не дождались.