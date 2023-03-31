Обещания экс-губернатора Буркова. Чего так и не дождались жители Омской области?

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В Омскую область Александр Бурков прибыл в октябре 2017 года. 29 марта 2023 года чиновник последний день отработал в качестве губернатора региона.
За 5,5 лет с его стороны, конечно же, было немало громких слов. Город55 посмотрел, что экс-губернатор Омской области обещал сделать за последний год (здесь есть и решения по давно знакомым омичам проблемам, и новые амбициозные проекты), но реализации этого при Буркове мы так и не дождались.
В 2022-м впервые заговорили об открытии крупного логистического центра на территории Омска. В сложных экономических условиях реализация этой идеи позволила бы региону выйти на новый уровень.
«Сегодня нам как никогда важно выстраивать логистические цепочки, чтобы обеспечить бесперебойные поставки качественных товаров по доступной цене для жителей нашего региона и всей России. Я уже не раз говорил, что миссия Омской области — стать логистическим центром, окном в Азию. Для этого есть все условия», — говорил Александр Бурков в марте 2022-го.
Проект не стали откладывать в долгий ящик, осознавая все плюсы, которые это может принести региону (дополнительные рабочие места, возможность расширения поставок омских товаров, сокращение срока поставки товаров до одного дня, связи с другими регионами).
«Мы уверенно развиваем еще один сектор экономики — транспортно-логистический бизнес. Инвесторы верят в наш регион и заходят в Омскую область с крупными проектами в этой нише», — отмечал Бурков.
В 2023 году действительно началось строительство складских помещений, вот только завершать создание крупнейшего в Сибири транспортно-логистического центра придется уже новому руководителю региона. Первую очередь логопарка, который получил название «Солнечный», обещают закончить в текущем году.
Каждую зиму жители северных районов Омской области ожидают очередного отключения газа. Проблема, конечно, давняя. Но приблизиться к ее решению Александр Бурков, как и все его предшественники, не смог.
Ежегодно с первыми холодами начинаются перебои с газоснабжением, давление в газопроводе падает до критических отметок. В результате за этим следует отключение, а местным жителям приходится выкручиваться из сложившегося положения: срочно покупать газовые баллоны, доставать обогреватели и начинать топить печки дровами.
В марте прошлого года застопорилось строительство Андреевской газораспределительной станции, которую Бурков называл стратегически важным объектом для газоснабжения Большереченского района.
«После строительства соответствующих газопроводов-отводов и ГРС она будет служить источником голубого топлива для Колосовского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Знаменского и Тевризского районов», — заявлял экс-губернатор Омской области.
Выяснилось, что 900 метров газопровода проходит по территории природоохранной зоны федерального подчинения. В итоге этот участок не могут согласовать уже несколько лет. Только на 2024–2025 годы запланировано строительство магистрального газопровода на Тару. Таким образом, в состоянии ожидания находятся десятки населенных пунктов Большереченского района и более северных районов.
Еще одна не до конца решенная проблема в регионе — обманутые дольщики и восстановление их прав. В июле 2022-го на территории Омской области оставалось 32 дома, включенных в Единый реестр проблемных домов, в феврале этого года их число снизилось до 27. Речь идет о двух тысячах пострадавших дольщиков.
«При наличии финансирования у нас есть проблемы с подрядчиками. Некоторые из них берутся достраивать дома и при этом свои обязательства не выполняют. Они заходят на площадку, просят их авансировать, но работы не начинают. В результате проблемы людей не решаются, а недобросовестные застройщики остаются безнаказанными», — говорил Александр Бурков.
Помимо недостроенных домов в прошлом году после обрушения пятиэтажки в Нефтяниках обострилась ситуация с аварийным жильем.
«По моему поручению в Омске провели инвентаризацию всего жилищного фонда. Сегодня мэр на месте рассказал об итогах комиссионного обследования проблемных многоквартирных домов. В настоящее время их 275. Это колоссальный объем», — отмечал Бурков в августе 2022-го.
Если вы ждали появления в Омске 15-километровой набережной, которая свяжет Речной порт с Северным причалом в Советском округе и будет включать несколько хабов с развитой инфраструктурой, а также велодорожку на всем протяжении, спешим разочаровать. Пока сроки реализации этого проекта довольно расплывчаты.
Стоимость проекта оценивают в 46 миллиардов рублей, и в августе 2022 года строительство даже пообещали поддержать в Минстрое России.
«Думаю, это поубавит скептицизма у тех, кто считал проект нежизнеспособным в условиях новой экономической реальности и отмены молодежного чемпионата мира по хоккею. Подчеркну, что эта и подобные ей „отмены“ не отразятся на наших планах по большим стройкам и инфраструктурным проектам», — писал в своем телеграм-канале Александр Бурков.
Отметим, что пока в этом проекте успели выполнить только комплекс инженерных изысканий и техзадание на выполнение проектной документации. А значит, ходить нам по старой набережной еще ближайшие несколько лет, а там, может, и планы поменяются.
Мы обратили внимание, что в прошлом году Александр Бурков анонсировал два проекта, по которым работа, похоже, вообще не начиналась. В марте 2022-го, когда в городе и области начали массово скупать продукты и в результате возник дефицит товаров, теперь уже экс-глава региона заявил о необходимости создания сети госмагазинов с дешевыми продуктами. На разработку проекта давалась всего неделя.
«Срок — неделя, чтобы этот вопрос проработать и дать предложения: как можно сделать такие магазины, где и в каком объеме. И, самое главное, за счет каких средств это поддерживать», — озадачил министров губернатор.
Однако прошло больше года, а никаких государственных магазинов с фиксированными ценами так и не появилось. По какой-то причине про них все забыли.
В апреле Бурков также заявил, что в Омске начнут разрабатывать рецептуры и технологии изготовления шин (автомобильных, авиационных и спецназначения). Для этого на базе АО «ФНПЦ „Прогресс“» собирались открыть специальный центр.
«Это очередной шаг на пути к развитию отечественного высокотехнологического производства и внутрироссийской кооперации», — говорил Александр Леонидович.
Анонс случился, но больше мы об этом центре не услышим.
Для омичей наступит настоящий праздник, когда такие долгострои, как Красногорский узел и аэропорт «Омск-Федоровка» наконец закончат (или как минимум признают, что их реализация невозможна).
«Вынос аэропорта нужен с точки зрения экологии и безопасности, а также для увеличения пассажиро- и грузопотока», — отмечал Бурков.
В октябре 2022-го сенаторы на заседании Комитета по экономической политике поддержали строительство международного аэропорта (а также еще и Северного обхода). Однако поддержка еще не означает завершения работ.
На Красногорском узле, строительство которого было заморожено с 2014 года, ситуация чуть лучше. В ноябре прошлого года работы возобновились: туда зашел подрядчик.
«Красногорский гидроузел — это гарантированное водообеспечение нашего города-миллионника и необходимые условия для работы речного транспорта в черте мегаполиса. В перспективе это позволит возобновить речное судоходство, которое станет ещеще одним логистическим преимуществом региона», — подчеркивал Бурков.
Но по планам только к апрелю 2024-го завершат первый этап работ, а сам комплекс сдадут не раньше 2027 года. Поживем — увидим, что же будет в итоге.
О водном транспорте и перевозках по Иртышу экс-глава региона тоже, кстати, успел высказаться.
«Для нас сегодня стратегически важно, чтобы Иртыш использовался для выхода на арктический маршрут Северного морского пути и на юг — в Казахстан и Китайскую Народную Республику», — заявлял Александр Леонидович.
Планировалось организовать экспериментальный рейс через Казахстан в КНР в навигационный период, дабы наладить взаимные поставки грузов. Вот только его организация сильно затянулась.
Много критики поступало по поводу экологической ситуации в Омской области и обрастания города мусорными свалками. Ни одна неделя не обходится без жалоб омичей, касающихся качества воздуха в городе и выбросов.
«Все мы хотим быстрого результата. Но следует трезво смотреть на вещи: ни за один год, ни за три воздух индустриального города не станет кристально чистым, как в лесу. Нужна системная работа на протяжении нескольких лет, причем в балансе с интересами производства. Слепое потакание прозападным экоактивистам уже привело нас однажды к экономическому краху и рабской зависимости от импорта», — писал Бурков в телеграм-канале в июне прошлого года.
Провальной оказалась и «мусорная реформа», стартовавшая еще в 2019 году. Предполагалось, что в регионе удастся сделать сбор и утилизацию ТКО экологичными и максимально современными. Переполненные свалки получится рекультивировать, а вместо них построить современные полигоны по переработке ТКО.
Сейчас в Омской области работают два мусоросортировочных комплекса общей мощностью 400 тысяч тонн в год. Находятся они в Ленинском и Кировском округах Омска. В январе анонсировали строительство комплекса по обращению с отходами стоимостью 6,3 миллиарда рублей (из них 541 миллион выделит облправительство). Концессионное соглашение заключили с фирмой из Москвы «Гринресурс». В планах было запустить мусоросортировочный завод в конце следующего года.
Еще одно предприятие по обработке ТКО также в рамках концессионного соглашения должны построить в Тарском районе. Инвестор — компания ООО «Мелиор Групп», в год она планирует вложить в строительство 1,4 миллиарда рублей. Но с уходом Александра Буркова есть вероятность, что уйдет и строитель этого комплекса.
Многие идеи Александр Леонидович перенимал во время своих поездок в другие регионы. Именно так решили в Омске организовать общественный контроль школьного питания. Философией правильного питания Бурков вдохновился после посещения в апреле 2022-го школьной столовой в Екатеринбурге. Возможно, когда-то такой контроль и появится в школах, но уже точно к этому будут причастны другие лица.
В последнее время губернатору часто указывали на незавершенное строительство школ, детских садов и других социальных объектов по нацпроектам «Демография» и «Образование». Где-то сроки пришлось переносить, где-то разрывать контракты и искать новых подрядчиков, что логично привело к удорожанию объектов. Город55 посчитал, что образовательные долгострои обошлись бюджету в 1,52 миллиарда рублей. В результате затягивания сроков строительства свои посты покинули министр, три заместителя и директор бюджетного учреждения, на чиновников возбудили три уголовных дела. Кроме того, затяжное строительство образовательных объектов стало поводом для возбуждения административных дел, взыскания штрафов и неустоек.
В настоящий момент проблемными остаются пять объектов в Омске и области. Школы в Горьковском, Исилькуле, Черлаке и на Космическом проспекте в Омске обещают ввести в эксплуатацию в 2023 году, учебное заведение в Ясной Поляне достроят в 2024-м. В областном бюджете на эти цели заложили 1,78 миллиарда рублей.
Кстати, одной из главных причин срыва сроков реализации нацпроектов Бурков назвал недобросовестных подрядчиков, однако решение этой проблемы тоже ляжет на плечи нового руководителя.
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Как видим, идей у экс-губернатора Омской области было много, но для их реализации не хватило где-то времени, где-то финансов, а возможно, и заинтересованных в этом людей. Уверены, что какие-то проекты придется завершать уже новому руководителю, а что-то так и останется красивыми словами. В любом случае фронт работ перед будущим главой открывается большой.
Кстати, Хоценко уже наметил первоочередные планы социально-экономического развития региона. В приоритетном порядке новый глава Омской области собирается заняться строительством жилья, а также восстановлением дорожного и мостового хозяйства области.