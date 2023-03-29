Путин принял отставку главы Омской области Буркова

О новом временном главе региона известно, что родился в Днепропетровске, с марта 2010 работал в органах госвласти ЯНАО. В 2013 году переехал в Ставропольский край, где был назначен министром энергетики, промышленности и связи. Он окончил четвертый поток «школы губернаторов» и вышел в финал конкурса «Лидеры России» 2018–2019 года. В 2019 году занял пост директора департамента промышленной политики и проектного управления федерального Минпрома. В июне 2022 года был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики.