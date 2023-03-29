Путин принял отставку главы Омской области Буркова

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Сегодня, 29 марта, Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова. Врио назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко.
Спойлер об отставке сегодня писали «Ведомости». В издании уточнили, что до конца недели в Кремле должны объявить об отставке губернатора Омской области Александра Буркова.
Напомним, что об отставке заговорили еще 25 марта. По данным РБК, в Кремле обсуждали отставку губернатора, хотя его полномочия истекают только в сентябре 2023 года.
О новом временном главе региона известно, что родился в Днепропетровске, с марта 2010 работал в органах госвласти ЯНАО. В 2013 году переехал в Ставропольский край, где был назначен министром энергетики, промышленности и связи. Он окончил четвертый поток «школы губернаторов» и вышел в финал конкурса «Лидеры России» 2018–2019 года. В 2019 году занял пост директора департамента промышленной политики и проектного управления федерального Минпрома. В июне 2022 года был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики.