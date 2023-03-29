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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Путин принял отставку главы Омской области Буркова

29 марта 2023, 14:46
Фото: Город55
Врио губернатора назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Сегодня, 29 марта, Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова. Врио назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Спойлер об отставке сегодня писали «Ведомости». В издании уточнили, что до конца недели в Кремле должны объявить об отставке губернатора Омской области Александра Буркова.

Напомним, что об отставке заговорили еще 25 марта. По данным РБК, в Кремле обсуждали отставку губернатора, хотя его полномочия истекают только в сентябре 2023 года.

В СМИ обсудили возможную отставку губернатора Омской области Буркова
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О новом временном главе региона известно, что родился в Днепропетровске, с марта 2010 работал в органах госвласти ЯНАО. В 2013 году переехал в Ставропольский край, где был назначен министром энергетики, промышленности и связи. Он окончил четвертый поток «школы губернаторов» и вышел в финал конкурса «Лидеры России» 2018–2019 года. В 2019 году занял пост директора департамента промышленной политики и проектного управления федерального Минпрома. В июне 2022 года был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики.

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