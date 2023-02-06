Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО

В Омске раздельный сбор отходов проводится по двухпотоковому принципу. Это значит, что в контейнер желтого цвета омичи должны сбрасывать материалы, которые подлежат вторичной переработке, то есть бумагу, пластик, металл и стекло. Другой контейнер (зеленого цвета) предназначен для грязной упаковки, органических отходов и предметов индивидуального ухода. Как и прежде, вместе с бытовым мусором запрещают выбрасывать батарейки, люминесцентные лампы и строительные отходы. Крупногабаритный мусор тоже, будьте добры, складывайте в специальные отсеки или, в случае их отсутствия, рядом с контейнерной площадкой. С этим разобрались, идем дальше.