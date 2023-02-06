Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Со старта в Омске эксперимента по внедрению раздельного сбора отходов (сухих и смешанных) прошло чуть больше года. Проблема актуальная. Поэтому и различные эксперименты, призванные помочь в борьбе с растущим в огромных масштабах мусором, часто организуют не только в Омске, но и в других российских регионах.
В теории они зачастую выглядят многообещающе. На практике начинает вскрываться минус за минусом. К чему удалось прийти спустя год и что о раздельном сборе мусора думают эксперты, разбирался Город55.
В Омске раздельный сбор отходов проводится по двухпотоковому принципу. Это значит, что в контейнер желтого цвета омичи должны сбрасывать материалы, которые подлежат вторичной переработке, то есть бумагу, пластик, металл и стекло. Другой контейнер (зеленого цвета) предназначен для грязной упаковки, органических отходов и предметов индивидуального ухода. Как и прежде, вместе с бытовым мусором запрещают выбрасывать батарейки, люминесцентные лампы и строительные отходы. Крупногабаритный мусор тоже, будьте добры, складывайте в специальные отсеки или, в случае их отсутствия, рядом с контейнерной площадкой. С этим разобрались, идем дальше.
В пресс-службе ООО «Магнит» (в 2019 году компания получила статус регоператора по обращению с ТКО сроком на 10 лет) Городу55 сообщили, что подобную систему сбора отходов выбрали из-за ее экономической выгодности. По их мнению, лучше поставить два контейнера, чем четыре-пять.
«Содержание автопарка для вывоза каждого вида контейнеров неминуемо привело бы к росту тарифа, чего необходимо избежать», — отмечают в пресс-службе регионального оператора.
За год в итоге в частном секторе установили 510 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора (590 желтых контейнеров). На эти цели идут средства федеральной субсидии. Для сравнения: в соседней Новосибирской области закупили более 2000 контейнеров.
А вот многоквартирные дома, которым площадку нужно обустроить самостоятельно, не торопятся подключаться к эксперименту. В итоге за год и 1 месяц во всем городе контейнеры появились только рядом с 22 домами. В общем, иголка в стоге сена. Будет так, скорее всего, до тех пор, пока внедрение раздельного сбора отходов в Омской области будет оставаться необязательным.
С многоквартирными домами ситуация в принципе интересная. Жильцам сначала надо провести общее собрание собственников, выбрать место, где контейнерная площадка появится, а еще понять, за счет чего все это будут делать. Один бак для сбора вторсырья стоит от 12 до 16 тысяч рублей.
После этого направляют заявку в управляющую домом организацию, собственно обустраивают контейнерную площадку и направляют запрос в администрацию своего округа, чтобы ее включили в территориальную схему и передали информацию регоператору. Готово, теперь вы можете сортировать мусорные отходы.
На вывоз раздельно собранных отходов сегодня отправляют пять «желтых» мусоровозов. Узнать их можно по пометке «Раздельный сбор ТКО». За год на мусоросортировочные заводы Омска отправили почти 14 тысяч тонн раздельно собранных ТКО. Там их еще раз, уже финально досортировали и передали на переработку.
В сентябре прошлого года было решено, что экологическое просвещение требует дальнейших действий. Так в Омске появились экопункты — по одному в каждом округе. Любой желающий может сдать туда вторсырье и за свое осознанное поведение получить деньги. За четыре месяца омичи принесли в экопункты около 40 тонн раздельно собранных отходов.
«Пятый объект заработал с января 2023 года. 2023 год покажет динамику развития этого проекта, если он найдет хороший отклик у населения, будет потребность в открытии дополнительных экопунктов, регоператор рассмотрит такую возможность», — уточнили в пресс-службе.
От местных жителей нововведение получило неоднозначную оценку. Большинство населения не будет делить мусор. Какой стимул, если платить за разделенные и неразделенные отходы приходится по одному тарифу, в то время как за рубежом принцип действует немного другой: больше разделяешь — меньше платишь. В Омске же люди продолжают нести любой скопившийся мусор.
У экспертов же реализация раздельного сбора мусора в Омске вызывает немало вопросов. Энтузиазма в их речах мы почти не заметили.
По мнению исполнительного директора Регцентра Омской области НП «ЖКХ Контроль» Марии Заздравных, раздельный сбор мусора вместе с регоператором по обращению с ТКО в настоящий момент не приводит к автоматическому сокращению количества контейнеров для смешанных отходов и к оплате для потребителей «по факту», поэтому у омичей просто не формируется стимула делать это в каждом дворе и доме.
«Пункты приема вторсырья от регоператора лишь переводят в легальный сектор подобные организации, которые принимали картон, пластиковые бутылки из-под напитков в каждом районе, но доход от этого бизнеса не показывали. А крупные „собираторы“ вторсырья не работают с маленькими партиями», — добавила Заздравных.
В итоге что имеем в Омске: отсутствует стимулирование через оплату, нет также и поддержки развития инфраструктуры раздельного сбора.
Негативно реформу по раздельному сбору мусора воспринимает эколог Сергей Костарев.
«Я никаких „результатов“ не видел. Как я понимаю, где-то есть контейнеры двух типов, в которые люди могут выкидывать мусор, разделяя на сухой и мокрый. Я с самого первого дня, как только о такой „сортировке“ заговорили, считал и продолжаю считать: это неэффективный с экологической точки зрения способ снижения отходов», — сказал Городу55 Сергей Костарев.
Единственная задача, с которой фактически это помогает справляться, — это легче разделять мусор при дальнейшей сортировке на полигоне. Как считает омский эколог, процесс сбора, наоборот, становится дороже, и выгоден он только регоператору.
«Регоператор обосновывает увеличение платежей, облегчает себе работу. Но никак не реализует стратегию „ноль отходов“, чем и нужно заниматься, если реально думать об экологии. То, что делается сейчас в Омске, — это движение в другую сторону», — добавил эксперт.
Несмотря на то что к раздельному сбору никого не принуждают, а для тех, кто бросает мусор не в тот контейнер, не придумали никаких штрафов, интерес к теме есть. Одни омичи решили дома сортировать мусор, другие в магазин стали ходить со своим пакетом, третьи начали уделять больше внимания материалам, из которых изготавливается та или иная упаковка. То, что развитие есть, отмечает и экоблогер, экоактивист Евгения Чижмак.
«С учетом того, как быстро и в каких количествах увеличивается количество мусора, конечно, хочется, чтобы инфраструктура развивалась быстрее и просвещения было больше. Есть люди, которые категорически отказываются понимать, зачем это нужно делать. Но я также вижу: если разъяснить, сказать, как и зачем сортировать мусор, предоставить удобные условия, чтобы не пришлось ехать на другой конец города, — тогда, я уверена, все будет работать», — комментирует Евгения Чижмак.
Можно признать, что раздельный сбор мусора реализуется в Омске не в полной мере. Достаточно пройтись между мусорных площадок и увидеть в контейнерах кучу пакетов с самым разнообразным содержимым.
Немногочисленные омичи, изъявившие желание сортировать мусор, делают все на собственном энтузиазме и не получают никакой выгоды. Тариф для тех, кто сортирует бытовые отходы, и тех, кто не занимается этим, одинаковый. То есть стимула что-то менять в своем привычном образе жизни нет никакого. Пока так будет продолжаться, не стоит ждать реальных изменений.