«Готов свернуть горы». Политологи высказались о назначении Виталия Хоценко

Такое назначение, по их мнению, стало вполне логичным и ожидаемым и к тому же укладывается в общую логику кадровых перестановок этого года, когда посты в исполнительной власти получают люди, обладающие современными управленческими компетенциями и не побоявшиеся поехать работать в новые регионы.