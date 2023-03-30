«Готов свернуть горы». Политологи высказались о назначении Виталия Хоценко

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:53
29 марта стало известно о назначении временно исполняющим обязанности главы Омской области Виталия Хоценко. Город55 узнал, что об этом событии думают политологи и люди, которые уже успели поработать вместе с чиновником.
Такое назначение, по их мнению, стало вполне логичным и ожидаемым и к тому же укладывается в общую логику кадровых перестановок этого года, когда посты в исполнительной власти получают люди, обладающие современными управленческими компетенциями и не побоявшиеся поехать работать в новые регионы.
«Это назначение — еще одно свидетельство последовательности и эффективности кадровой политики президента и его администрации по подбору, воспитанию, обучению и продвижению эффективных кадров», — сказал в разговоре с корреспондентом Города55 директор Центра политического анализа Павел Данилин.
С Данилиным согласилась и генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
«Повышение получают те, кто прошел школу жизни, соответствующую назначению, смог эффективно работать и проявить себя в различных, в том числе крайне стрессовых ситуациях. Период СВО, безусловно, стал проверкой на прочность и стрессоустойчивость, в том числе и вертикали российских управленцев. Поэтому те, кто его прошел, что логично, имеют дополнительные плюсы по сравнению с другими», — отметила Наталья Линдигрин.
Получить такую должность 37-летнему политику помог весь его предыдущий опыт и карьерный путь. За плечами Виталия Хоценко — работа в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, обучение в «школе губернаторов», выход в финалисты конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов, руководство правительством Донецкой Народной Республики.
«Он же действительно очень энергичный молодой человек, один из эффективнейших управленцев. Энергия просто прет из него. Он готов горы свернуть, отрабатывать этот аванс и показывать, что он достоин этой позиции. Его назначение я могу оценивать только позитивно», — добавил Павел Данилин.
Позитивно навыки Виталия Хоценко оценивают и коллеги из ДНР. Как считает депутат Народного совета ДНР, председатель комитета Народного совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, руководитель фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов, Хоценко всегда доступен для диалога и готов к командной работе.
«Виталий Павлович возглавил республику в трудное время, в разгар активных боевых действий, когда было множество разрушений, гуманитарных проблем, и он со всем этим справился. Он заложил положительные тенденции, которые в дальнейшем помогут республике развиваться в нужном, правильном направлении. Уверен, что полученный в нашей республике опыт пригодится Хоценко в дальнейшей работе. Мы знаем, что Виталий Павлович долгое время работал на Севере, ему этот край близок и понятны проблемы людей, уверен, что он справится и в Омской области. У него нет другого выхода — конечно, он сделает регион лучше», — отметил Валерий Скороходов.
В сложных условиях региона с военным положением Хоценко провел 10 месяцев. И хотя у Омской области свои проблемы, по мнению экспертов, нет такой проблемы, которую политик не смог бы решить.
«Несмотря на огромное количество вызовов и проблем, которые приходилось решать Виталию Павловичу, он успевал уделять внимание всем областям деятельности, в том числе и молодежи. Искренне благодарен ему за сотрудничество и совместно реализованные планы. Учитывая полученный им ранее опыт работы и месяцы, проведенные в Донецкой Народной Республике, могу заверить, что жителям Омской области очень повезло. А что это принесет региону, думаю, мы узнаем уже в ближайшее время. Так как поставленные задачи Виталий Павлович привык решать быстро и качественно», — говорит министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
На работе в ДНР заострила внимание и политолог Анна Федорова.
«Это определенная школа жизни, которая в любом случае меняет и закаляет человека. И сам факт, что он не побоялся туда поехать и хорошо там себя проявил, показывает его характер. Он работал в разных регионах, на разных позициях, получил управленческий опыт. Я думаю, что в этом своем новом качестве он сможет достаточно эффективно отстаивать интересы Омской области», — уточнила Федорова.
С новым главой, пусть пока и в качестве врио, также связывают дальнейшее развитие Омской области.
«Хоценко справлялся с вызовами в Донецке, сможет справиться с ними и в Омске. Тем более регион не самый бедный и не самый запущенный. Думаю, для Омской области это большой плюс и стимул к дальнейшему развитию. Инфраструктура, образование, связи с соседними регионами и заграницей. По всем этим направлениям у Хоценко будет прорыв», — считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.
По мнению Натальи Линдигрин, новому врио в первую очередь стоит обратить внимание на экономическую и социальную сферы в Омской области. Именно на них и указал президент Владимир Путин, общаясь с Виталием Хоценко.
«Хоценко приобретает черты универсального управленца, который может работать и на региональном, и на федеральном уровне, и на юге России, и в Сибири. Поэтому, на мой взгляд, перед ним открываются широкие перспективы, все зависит от его желания и эффективности», — говорит Линдигрин.
Отметим, что помимо управленческого опыта высоко оценивают и личные качества Хоценко.
«Его организаторские способности, ответственность, требовательность к себе и окружающим, также особое неравнодушие и близость к людям, постоянная нацеленность на повышение качества жизни жителей региона смогут вывести Омскую область на новый уровень. Не могу не отметить, что у Виталия Павловича 6 детей, он примерный семьянин и просто доброй души человек. Желаю ему профессиональных успехов в новой должности», — заключил Макаров.
Напомним, что 29 марта Александр Бурков досрочно ушел в отставку, на его место назначили Виталия Хоценко. С июня 2022-го Хоценко находился в ДНР, где возглавлял правительство. В наш регион врио губернатора обещает прибыть 31 марта.
Город55 уже успел пообщаться в телефонном разговоре с Виталием Хоценко и расспросить политика о ближайших планах на посту губернатора.