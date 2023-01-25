Александр Бурков сообщил, что аэропорт «Федоровка» построят в течение пяти лет

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Аэропорт в Федоровке планируют построить в течение пяти лет. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков на сегодняшней пресс-конференции. Авиасообщение с Омском продолжает расширяться несмотря на то, что базовая авиакомпания Red Wings покинула регион. А в действующем аэропорту имени Карбышева появится дополнительная пристройка для удобства пассажиров.
«Потребность в строительстве нового аэропорта есть, она подтверждается тем, что мы вынуждены в этом году начать строить дополнительный быстровозводимый модульный корпус на аэровокзале, чтобы увеличить пропускную способность и создать более комфортные условия для пассажиров. Там будет пять выходов и пять входов», — поделился Александр Бурков.
Пассажиропоток в Омской области постоянно увеличивается. Глава региона отметил, что за прошлый год перевезли 1,6 миллиона пассажиров. Это рекордный показатель.
«Это говорит о том, что Федоровка нужна, проект реализуем, есть инвесторы, которые готовы вкладывать сегодня свои средства, а расчет за строительство взлетной полосы и аэронавигационных систем получать с отсрочкой в более поздние годы. Более того, проект стоит в плане строительства новых аэропортов на 5 лет в России», — рассказал губернатор.