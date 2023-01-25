Александр Бурков сообщил, что аэропорт «Федоровка» построят в течение пяти лет

Аэропорт в Федоровке планируют построить в течение пяти лет. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков на сегодняшней пресс-конференции. Авиасообщение с Омском продолжает расширяться несмотря на то, что базовая авиакомпания Red Wings покинула регион. А в действующем аэропорту имени Карбышева появится дополнительная пристройка для удобства пассажиров.