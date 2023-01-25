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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Александр Бурков сообщил, что аэропорт «Федоровка» построят в течение пяти лет

Сегодня, 08:24
Фото: Город55
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Проект стоит в федеральном плане строительства новых аэропортов в России.

Аэропорт в Федоровке планируют построить в течение пяти лет. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков на сегодняшней пресс-конференции. Авиасообщение с Омском продолжает расширяться несмотря на то, что базовая авиакомпания Red Wings покинула регион. А в действующем аэропорту имени Карбышева появится дополнительная пристройка для удобства пассажиров.

«Потребность в строительстве нового аэропорта есть, она подтверждается тем, что мы вынуждены в этом году начать строить дополнительный быстровозводимый модульный корпус на аэровокзале, чтобы увеличить пропускную способность и создать более комфортные условия для пассажиров. Там будет пять выходов и пять входов», — поделился Александр Бурков.

Пассажиропоток в Омской области постоянно увеличивается. Глава региона отметил, что за прошлый год перевезли 1,6 миллиона пассажиров. Это рекордный показатель.

«Это говорит о том, что Федоровка нужна, проект реализуем, есть инвесторы, которые готовы вкладывать сегодня свои средства, а расчет за строительство взлетной полосы и аэронавигационных систем получать с отсрочкой в более поздние годы. Более того, проект стоит в плане строительства новых аэропортов на 5 лет в России», — рассказал губернатор.

 

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Александр Бурков
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