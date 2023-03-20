Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Конец января текущего года в Омской области ознаменовался целой чередой громких отставок, особенно в министерствах и ведомствах, которые так или иначе связаны со строительством. Так, 24 января губернатор Александр Бурков отправил в отставку руководителя БУОО «Омскоблстройзаказчик» Егора Кирьякова. Через день своего кресла лишился глава Департамента строительства мэрии Омска Сергей Козубович. До того, 30 ноября 2022 года, со своих постов слетели региональный министр строительства Михаил Губин и его первый зам Евгений Нестеров. По сути, главным поводом для такого «чиновникопада» стали существенные задержки в строительстве и, как следствие, срывы сдачи школ и детских садов, которые строятся по национальным проектам.
Город55 проанализировал и подсчитал, во что еще вылились эти образовательные долгострои. Рассказываем.
Начнем, пожалуй, с сельских районов области. И первая остановка — это рабочий поселок Седельниково, где в прошлом году 1 сентября после капитальной реконструкции открыли школу № 2.
Работы на этом объекте выполняла компания Заслуженного строителя России Рафика Сафаряна ООО «Строительно-производственная компания „Сибцентрострой“» («СПК „Сибцентрострой“). Договор с оной был заключен 18 мая 2020 года со сроком сдачи 30 ноября 2020 года. Вот только строители „слегка“ подзадержались, и двери для учеников эта школа распахнула с опозданием в 1 год и 8 месяцев. За это время объект подорожал с начальных 117.4 млн рублей до 129.1 млн рублей.
Учреждение было готово к работе еще весной, вот только к началу учебного года все никак не могло получить разрешение на эксплуатацию. Надзорные ведомства не устраивала громкость оповещателей пожарной системы. Устранить эту проблему не могли более 3 месяцев, пришлось вмешаться губернатору.
Вмешательство главы региона закончилось разносом для чиновников, который Бурков устроил 5 сентября. В частности, он потребовал кадровых решений от тогдашнего министра образования региона Татьяны Дерновой. В результате своего поста лишился замминистра Дмитрий Аверин, который курировал строительство и ремонт школ.
Итог:
Идем дальше и переносимся в рабочий поселок Горьковское, где с 23 декабря 2020 года строится школа, а с 9 марта 2021 года и физкультурно-оздоровительный корпус рядом с ней. В подрядчиках уже знакомая нам «СПК „Сибцентрострой“ Сафаряна. По контракту первую очередь, трехэтажный учебный корпус, и ФОК строители должны были сдать 20 декабря 2021 года, однако воз и ныне там — ни один из этих объектов не готов и по сей день. Задержка почти в 1 год и 3 месяца привела к тому, что общая стоимость строительства школы и спорткомплекса подросла с 717.5 млн рублей до более чем 846 млн рублей.
Именно этот долгострой стоил должности руководителю «Омскоблстройзаказчика» Егору Кирьякову, а также министру строительства Михаилу Губину и его заму — Евгению Нестерову.
«Есть вопросы к „Облстройзаказчику“. Горьковская школа строится несколько лет, стены поставлены, а они еще и проектное решение не могут найти. Я там был последний раз в октябре. Бегали все — проектировщики, „Облстройзаказчик“ бегал, все говорили: сейчас разберемся, в течение недели будет техническое решение. Но уже 2023 год наступил, а его все нет. Министр строительства уже ответил. Отвечать сейчас будет и руководитель „Облстройзаказчика“», — негодовал губернатор Бурков на аппаратном совещании 23 января.
Но и это еще не все последствия: 27 февраля стало известно, что экс-замминистра строительства региона Владимиру Сычеву к статье о взяточничестве добавилась и статья о халатности. Связана она со срывом сроков подготовки проектной документации, строительства и сдачи в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов. Одним из этих учреждений как раз и стала школа в Горьковском.
Итог:
Следующая остановка — город Исилькуль. Здесь с 16 сентября 2020 года ждут окончания строительства школы. По первоначальным планам сдать ее хотели сначала к сентябрю 2021 года, затем к декабрю того же года, а сейчас планируют достроить к сентябрю текущего.
Первый договор на строительство заключили с ООО «Строительная компания „Лидер“» («СК „Лидер“) на сумму 384.4 млн рублей. Однако в апреле 2021 года из-за слишком медленных темпов работ „Омскоблстройзаказчик“ в одностороннем порядке расторг контракт. Заказчик объявил новый конкурс, победителем которого — внимание — вновь стала „СК „Лидер“». Стороны подписали договор, но уже по цене в 357.3 млн рублей. Вот только через несколько месяцев и он приказал долго жить — «Омскоблстройзаказчик» снова единолично избавился от поставщика и внес его вместе с директором в реестр недобросовестных.
Затем последовала целая вереница новых аукционов, которых к концу ноября 2022 года набралось аж 12, однако желающих взяться за достройку все не было и не было. В начале декабря прошлого года после жалоб местных жителей на эту школу обратил внимание генпрокурор РФ Игорь Краснов и, о чудо, 31 декабря стало известно, что подрядчик все-таки нашелся — контракт заключили с ООО «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“ за 552.8 млн рублей.
К слову, школа в Исилькуле — это еще один пунктик среди причин отставки экс-министра строительства Губина и один из эпизодов уголовного дела замминистра Сычева.
Итог:
Следующая на очереди — стройка школы в рабочем поселке Черлак. Тут все как под копирку: первый договор с ООО «Степстрой» был заключен еще 20 ноября 2020 года. По задумке подрядчик за 246.6 млн рублей должен был сдать учреждение к 20 сентября 2021 года. Но традиционно что-то пошло не так, и сначала сроки завершения строительства сдвинули на 20 июля 2022 года, а потом расторгли контракт в одностороннем порядке.
Последней каплей для расторжения стал выезд на объект представителей «Омскоблстройзаказчика» 26 апреля прошлого года. На стройке проверяющие не увидели ни стройматериалов, ни какой-либо активности, да и встречали их всего трое работяг. Далее традиционный повторный аукцион, новый подрядчик, коим стало ООО «Капитал-Строй», и новые цифры в договоре — 213.6 млн рублей.
Между тем и эта школа также фигурирует в деле бывшего замминистра Сычева.
Итог:
Следующая остановка — это рабочий поселок Большеречье, жители которого не могут дождаться открытия детского сада, а ждут они этого эпохального события с сентября 2020 года.
Началось все с того, что в поселке признали аварийным здание детсада «Калинка» и приговорили его к сносу. На месте старого пообещали построить новый и уже 10 сентября 2020 года заключили договор с ООО «Квантор-Строй» из Екатеринбурга за 102.5 млн рублей. Принять ребятишек учреждение должно было в октябре 2021 года.
Стройка началась с размахом, и буквально за пару дней от старого садика осталась лишь груда обломков. А дальше все по проторенной дорожке: неисполнение обязательств, низкие темпы строительства и одностороннее расторжение контракта 25 июня 2021 года. Позже на объекте вскрылись дефекты, из-за которых «Омскоблстройзаказчик» получил представление от областной прокуратуры и выставил бывшему подрядчику претензию на 2.5 млн рублей, а также обратился с иском в суд.
За десять дней до наступления 2022 года на объект зашел новый поставщик — ООО «Научно-производственное объединение „Глобал ГИС“, который взялся достраивать детсад, но уже за 174.7 млн рублей со сдачей к 31 декабря 2022 года. Однако и тут дела не заладились: задержки в работе и неисполнение условий по договору стали поводом для нескольких представлений от прокуратуры, а стройка продолжается и по сей день.
Добавим, что строительство этого детсада переросло в несколько административных и уголовное дело на чиновников регионального минстроя, один из которых — бывший замминистра Сычев.
Итог:
Не лучше, а может, даже и хуже обстоят дела и со строительством школ и детсадов в Омске. Так сказать, в блиц-режиме пробежимся и по этим объектам.
Начнем со школы на проспекте Космическом, где с 29 октября 2021 года трудится ООО «Строительные материалы Сибири» («СМС») — компания, которой владеет семья депутата Госудумы Игоря Антропенко.
Изначально цена контракта составляла около 964.5 млн рублей, однако 23 августа прошлого года она неожиданно взлетела до почти 1.7 млрд рублей. Изменился и срок исполнения: вместо первоначальной даты, 20 декабря 2022 года, сейчас на сайте Госзакупок красуется новая — 29 декабря 2023 года.
Итог:
С компанией «СМС» семьи Антропенко связан и детский сад на улице Светловской, который торжественно открыли 6 апреля 2022 года. Подряд на строительство этого объекта «СМС» получила 16 марта 2021 года и должна была сдать его к 1 декабря. По заверениям самих строителей, они все выполнили вовремя, вот только о завершении стройки чиновники якобы отрапортовали только 20 декабря, а затем очень долго вводили его в эксплуатацию.
Начальная цена за время работ и сдачи увеличилась со 167.2 млн рублей до 202 млн рублей. Во всяком случае, именно эта цифра была озвучена во время открытия детского сада.
Добавим, что срывы сроков сдачи и ввода в эксплуатацию 6 детских садов в Омске, в том числе и на улице Светловской, перекочевали в уголовное дело по статье «Халатность», которое в СКР по Омской области возбудили на чиновников департамента строительства мэрии Омска.
Итог:
Теперь о детском садике в поселке Биофабрика, который принял первых ребятишек 13 июня прошлого года. Его строительством занималась уже небезызвестная «СПК „Сибцентрострой“ Рафика Сафаряна. Контракт за 307.1 млн рублей был заключен 29 октября 2020 года. Все работы, как указано в договоре, должны были закончиться 30 ноября 2021 года, однако фактически объект достроили лишь к 9 февраля 2022 года, после чего еще 4 месяца вводили в эксплуатацию. В процессе работ это дошкольное учреждение подорожало почти до 398 млн рублей.
Итог:
Компания Сафаряна трудилась и над возведением детсада в поселке Большие Поля. Договор на этот подряд был заключен с депстроем мэрии 27 июля 2021 года. Цена вопроса тогда составила почти 188.5 млн рублей, однако в процессе строительства увеличилась до 234 млн рублей.
Объект должны были сдать еще 20 декабря 2021 года, однако «традиционно» задержались и якобы закончили стройку лишь 28 сентября прошлого года, во всяком случае эта дата указана на сайте Госзакупок. Двери для маленьких посетителей этот детсад и вовсе распахнул лишь 5 декабря.
Итог:
Смотрим дальше и вновь натыкаемся на уже знакомую нам компанию — НПО «Глобал ГИС». На этот раз она засветилась на стройке детсада на улице Сергея Тюленина. Подписи под договором на строительство подрядчик и омский депстрой поставили 16 марта 2021 года, стоимость контракта составила 158.3 млн рублей. Объект должны были сдать к 1 декабря 2021 года, однако уложились лишь то ли к 30 апреля, то ли к 24 мая 2022 года, а торжественно открыли 3 июня. Без подорожания также не обошлось — цена выросла до 160.3 млн рублей.
Итог:
Следующий детсад в микрорайоне Прибрежный, и связан он с компанией обладателя Кубка мира по панкратиону Алексея Резникова — ООО «Энергостройкомплекс».
Подряд на этот объект Резников и его детище получили от депстроя 19 апреля 2021 года за 231.4 млн рублей со сроком исполнения не позднее 1 декабря 2021 года. Вот только «не позднее» не получилось, и строительство завершилось лишь 22 июля 2022 года, а красную ленточку торжественно разрезали и вовсе 30 ноября прошлого года. Цена объекта за время работ увеличилась до почти 282.8 млн рублей.
Итог:
И закончим мы наш обзор детсадом на улице 1-й Станционной, который строил один из любимых подрядчиков АО «РЖД» — ООО «ИКГ-Транс».
Работы на объекте стартовали 23 сентября 2020 года и должны были завершиться к 20 августа 2021 года. Первоначальная цена контракта составляла 167.5 млн рублей. Однако в эксплуатацию этот детсад ввели только 29 декабря 2021 года, а открыли — 15 марта прошлого года. За все время работ стройка этого учреждения подскочила до 217.8 млн рублей.
Через пару месяцев после открытия садик пришлось закрыть: как оказалось, учреждение из-за просчетов в проекте построено практически на болоте, из-за чего подвал затопили грунтовые воды, а по стенам пошла плесень. На устранение этой проблемы ушло несколько месяцев, и вновь принять ребятишек детсад смог только 15 августа. Эта оплошность переросла в уголовное дело на чиновников департаментов строительства, а также архитектуры и градостроительства мэрии Омска.
***
Итак, что же мы имеем в сухом остатке: из-за этих долгостроев свои посты потеряли сразу 4 крупных чиновника. Среди них министр, 3 заместителя и директор бюджетного учреждения. В отставку отправили замминистра образования Омской области Дмитрия Аварина и замминистра строительства Евгения Нестерова, директора «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова и министра строительства Михаила Губина. Без должности остался и директор депстроя городской администрации Сергей Козубович. Его уход якобы никак не связан со школами и детсадами, но это не точно.
Помимо этого затяжное строительство и ввод в эксплуатацию образовательных объектов в регионе стали поводом для возбуждения 3 уголовных дел на чиновников регионального минстроя, а также Департамента строительства и Департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Плюс официальное обвинение по статье «Халатности» за 4 школы и 3 детских сада, которые не достроены до сих пор, в омском СК предъявили бывшему замминистра строительства Владимиру Сычеву. Не стоит забывать и про массу административных дел, вереницу штрафов и неустоек и целый набор исков в арбитраж.
Но, пожалуй, главный печальный итог этих «долгоиграющих» строек — существенное повышение начальной цены по контрактам. Только по описанным нами объектам федеральный бюджет, а также городской и областной, дополнительно потеряют порядка 1.52 млрд рублей.
Для понимания: на эти деньги можно было одновременно построить еще одну школу со спортивным комплексом, как в Горьковском, две школы, как в Исилькуле и Черлаке, и детский сад, как в Большеречье. И еще бы осталось.
Еще пример. На эти средства целый год могли существовать крупные Большереченский, Кормиловский или Любинский районы Омской области, бюджеты которых по состоянию на 1 января 2023 года составляли почти 1.16 млрд рублей, 1.13 и 1.4 млрд рублей соответственно, или Азовский (918.9 млн руб.) и Знаменский (588.5 млн руб.) районы вместе взятые. К слову, капитальный ремонт Ленинградского моста, который сейчас доставляет омичам массу проблем, стоит всего на 400 млн рублей дороже.
Да, подрядчики в один голос скажут, что строительство этих объектов подорожало из-за чересчур подскочивших цен на стройматериалы. Вот только во многих претензиях, которые выставляли заказчики, значилось, что работы ведутся низкими темпами, на объектах задействовано мало рабочих и не вовремя подвозятся материалы. Так может, не только торговцы, взвинтившие цены, виноваты?
И еще. Эти долгострои привели к отставкам, уголовным делам и судам, критике со стороны Генпрокуратуры и Министерства образования РФ, и все это добро в основном досталось лишь чиновникам. А вот подрядчики остались как бы не при делах — в реестр недобросовестных поставщиков попала только «СК „Лидер“». Другим же несказанно повезло: например, «СПК „Сибцентрострой“» Сафаряна, имея на руках долгострой в Горьковском и массу грехов со строительством детсадов в Омске, преспокойно получает контракт еще на один образовательный объект — детсад на улице Завертяева. Или «Энергостройкомплекс» Резника заключает договор на строительство детсада в микрорайоне Ясная Поляна, которого там ждут уже 13 лет, и, судя по темпам строительства, дошкольного учреждения в Прибрежном будут ждать еще долго.
А не пора ли за «косяки» в строительстве наказывать не только чиновников?