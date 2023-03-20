Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов

И еще. Эти долгострои привели к отставкам, уголовным делам и судам, критике со стороны Генпрокуратуры и Министерства образования РФ, и все это добро в основном досталось лишь чиновникам. А вот подрядчики остались как бы не при делах — в реестр недобросовестных поставщиков попала только «СК „Лидер“». Другим же несказанно повезло: например, «СПК „Сибцентрострой“» Сафаряна, имея на руках долгострой в Горьковском и массу грехов со строительством детсадов в Омске, преспокойно получает контракт еще на один образовательный объект — детсад на улице Завертяева. Или «Энергостройкомплекс» Резника заключает договор на строительство детсада в микрорайоне Ясная Поляна, которого там ждут уже 13 лет, и, судя по темпам строительства, дошкольного учреждения в Прибрежном будут ждать еще долго.