Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Минпром Омской области отреагировал на сообщение о возможном отключении газа в Таре. Пресс-служба привела комментарий гендиректора ОАО «Тевризнефтегаз» Александра Панкратова:
«На данный момент в газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара понижено рабочее давление. Связано это с увеличенным объемом потребления природного газа на нужды отопления. При этом объемы добычи газа остаются на стабильно высоком уровне — от 27 до 30 тысяч кубометров в сутки».
Известно, что причину повышения объемов потребления газа выявить пока не смогли. Проинформированы о ситуации главы Тевризского, Тарского и Знаменского районов. Сейчас местных жителей предупреждают о возможном отключении ресурса. Омичей просят проверить исправность альтернативного источника обогрева и наличие запасов топлива.
Напомним, ранее мы сообщали о предупреждении от администрации Тары к местным жителям о возможном аварийном отключении газа: