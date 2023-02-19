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Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ

19 февраля 2023, 08:50
Фото: 1MI
иллюстрация
Специалисты продолжают работать на объектах.

Минпром Омской области отреагировал на сообщение о возможном отключении газа в Таре. Пресс-служба привела комментарий гендиректора ОАО «Тевризнефтегаз» Александра Панкратова:

«На данный момент в газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара понижено рабочее давление. Связано это с увеличенным объемом потребления природного газа на нужды отопления. При этом объемы добычи газа остаются на стабильно высоком уровне — от 27 до 30 тысяч кубометров в сутки».

Известно, что причину повышения объемов потребления газа выявить пока не смогли. Проинформированы о ситуации главы Тевризского, Тарского и Знаменского районов. Сейчас местных жителей предупреждают о возможном отключении ресурса. Омичей просят проверить исправность альтернативного источника обогрева и наличие запасов топлива.

Напомним, ранее мы сообщали о предупреждении от администрации Тары к местным жителям о возможном аварийном отключении газа:

Предупредительные меры. В одном из районов Омской области могут отключить газ
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#Диана Камалетдинова#Газ#Отключение#Комментарий#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Тарский район#Знаменский район#Тевризский район
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