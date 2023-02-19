Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ

«На данный момент в газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара понижено рабочее давление. Связано это с увеличенным объемом потребления природного газа на нужды отопления. При этом объемы добычи газа остаются на стабильно высоком уровне — от 27 до 30 тысяч кубометров в сутки».