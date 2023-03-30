«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Новый временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, когда приступит к работе в новой должности.
«Я планирую быть в Омске уже в пятницу. Логистика из Донецка непростая, но в пятницу вечером уже приступим к работе. В субботу полноценный рабочий день проведем, познакомимся с управленческой командой региона и наметим планы по работы», — сообщил Хоценко.
Напомним, вчера, 29 марта, стало известно, что Александр Бурков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Новый глава региона (сейчас он имеет статус врио) прежде был председателем правительства ДНР.