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Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах

30 марта 2023, 02:28
Фото: minpromtorg.gov.ru
Новый глава региона прежде был председателем правительства ДНР

Виталий Хоценко намерен приступить к работе в Омской области уже в пятницу вечером

В субботу чиновник планирует познакомиться с управленческой командой региона

Новый временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, когда приступит к работе в новой должности.

«Я планирую быть в Омске уже в пятницу. Логистика из Донецка непростая, но в пятницу вечером уже приступим к работе. В субботу полноценный рабочий день проведем, познакомимся с управленческой командой региона и наметим планы по работы», — сообщил Хоценко.

Напомним, вчера, 29 марта, стало известно, что Александр Бурков ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Новый глава региона (сейчас он имеет статус врио) прежде был председателем правительства ДНР.

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