В Омске заключили контракт на создание проектов для ремонта еще 2 мостов

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что заключены муниципальные контракты на проектно-изыскательские работы по капремонту мостов им. 60 лет ВЛКСМ и Комсомольского.
«В рамках планируемого в дальнейшем капитального ремонта будут выполнены работы по ремонту опор мостов и пролетных строений, замене мостового полотна, системы водоотведения и деформационных швов, устройству архитектурно-художественной подсветки. Сейчас, на стадии проектирования, подрядчикам предстоит детально уточнить технические решения. Стоит отметить, что при капитальном ремонте будут использованы современные и качественные стройматериалы российских производителей», — прокомментировал директор департамента строительства Михаил Веселев.
Пока же предстоит отремонтировать мосты «на бумаге». Завершить проектные работы должны до 20 декабря 2023 года. Проект по Комсомольскому мосту вышел на 17,2 млн рублей. Его выполнит ООО «Интермост» А вот разработкой ремонта моста у Телецентра займется ООО «Мост», с ними заключили контракт на 40,3 млн рублей. Эту компанию в СМИ связывают с бывшим областным депутатом и владельцем обанкротившегося "Мостовика" Олегом Шишовым.