В Омске заключили контракт на создание проектов для ремонта еще 2 мостов

Пока же предстоит отремонтировать мосты «на бумаге». Завершить проектные работы должны до 20 декабря 2023 года. Проект по Комсомольскому мосту вышел на 17,2 млн рублей. Его выполнит ООО «Интермост» А вот разработкой ремонта моста у Телецентра займется ООО «Мост», с ними заключили контракт на 40,3 млн рублей. Эту компанию в СМИ связывают с бывшим областным депутатом и владельцем обанкротившегося "Мостовика" Олегом Шишовым.