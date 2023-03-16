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В Омске за 57,5 млн разработают документацию для капитального ремонта двух мостов

16 марта 2023, 03:48
Фото: Город55
Подрядчики должны завершить работы до 20 декабря 2023 года.

Определились подрядчики, которые займутся разработкой проектной документации для капитального ремонта двух мостов в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Компания «Интермост» проведет изыскательные работы на Комсомольском мосту через Омь. Сумма контракта с подрядчиком составила 17,2 млн рублей. Мост имени 60-летия ВЛКСМ, также известный как мост у Телецентра, к ремонту подготовит ООО «Мост». С фирмой подпишут договор на сумму 40,3 млн рублей.

«На стадии проектирования будут детально уточнены технические решения по капитальному ремонту объектов, например, в части тротуарных плит, перильного и барьерного ограждения, архитектурной подсветки, освещения и многого другого», — рассказали в департаменте строительства.

Подрядчики должны завершить проектные работы до 20 декабря 2023 года.

Напомним, что в настоящее время в Омске продолжается капитальный ремонт Ленинградского моста. Работы продлятся до весны 2024 года. За ремонтом моста омичи смогут следить по видеокамерам:

Омичи смогут по камерам следить за ремонтом Ленинградского моста
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#Евгений Игишев#Мост#Комсомольский мост#Мост 60-летия BЛКСМ#Ремонт#Капитальный ремонт#Город#Дороги#Омск
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