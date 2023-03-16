В Омске за 57,5 млн разработают документацию для капитального ремонта двух мостов

Компания «Интермост» проведет изыскательные работы на Комсомольском мосту через Омь. Сумма контракта с подрядчиком составила 17,2 млн рублей. Мост имени 60-летия ВЛКСМ, также известный как мост у Телецентра, к ремонту подготовит ООО «Мост». С фирмой подпишут договор на сумму 40,3 млн рублей.