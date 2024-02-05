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Олег Шишов

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2024
Компания Олега Шишова подала еще один иск против отеля «Космос»
5 февраля, 09:03
Компания Олега Шишова потребовала от отеля «Космос» 52 млн рублей
26 января, 07:03
Компания Олега Шишова взялась проектировать путепровод в Ленинградской области
19 января, 10:45
2023
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
21 ноября 2023, 06:59
Фирма Олега Шишова отсудила 716 млн у производителя беспилотников
Оба участника тяжбы отказываются рассказывать подробности.
13 октября 2023, 08:32
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
10 августа 2023, 04:56
Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей
24 июля 2023, 06:48
В Омске заключили контракт на создание проектов для ремонта еще 2 мостов
До 20 декабря этого года проекты должны пройти экспертизу. Ремонтировать собираются мост им. 60-летия ВЛКСМ и Комсомольский.
27 марта 2023, 09:42
Гибель рыбаков, перекрытие Ленинградского моста, подорожание проезда в Омске
19 февраля 2023, 11:29
2022
Эксперт назвал примерные сроки устранения повреждений на Крымском мосту
Известный мостостроитель сообщил, сколько может потребоваться времени на восстановление крымского сооружения.
8 октября 2022, 07:17

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