Бездомные собаки во дворе. Омичи из Амура-2 пожаловались на агрессивных животных

С проблемой бездомных животных омичи сталкиваются регулярно. Так, в середине января собака атаковала жительницу поселка Лузино, укусила за ногу и порвала штаны. Изначально животное на подавало признаков агрессии и пробегало мимо, но затем напало со спины. После этого в поселении отловили 18 бездомных собак, но потребовалось вмешательство прокуратуры Омского района.