Бездомные собаки во дворе. Омичи из Амура-2 пожаловались на агрессивных животных

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Жители микрорайона Амурский-2 обратили внимание на стаи бродячих собак, свободно разгуливающих во дворах и на детских площадках. Читатель Города55 Андрей Пахомов рассказал, что некоторые животные настроены агрессивно.
«Собачьи разборки. Стаи собак бегают, многие ведут себя агрессивно. Администрация бездействует. Зачем выпускать и подвергать опасности людей, как отпускать ребенка гулять, если сам спокойно до магазина дойти не можешь», — сообщил омич.
Андрей Пахомов поделился видео со стаей собак, снятое возле дома №73 по улице 21-я Амурская.
Жители микрорайона ищут помощи у администрации города.
«Их становится больше и больше. Мы, жители этого микрорайона, очень просим помочь решить вопрос о стае собак. В „Магнит“ не зайти, они у дверей сидят по несколько особей. На территории школы тоже бродят собаки, есть дети которые бояться собак», — рассказала пользователь ВКонтакте Елена Тришакина в паблике «Голос Омска».
С проблемой бездомных животных омичи сталкиваются регулярно. Так, в середине января собака атаковала жительницу поселка Лузино, укусила за ногу и порвала штаны. Изначально животное на подавало признаков агрессии и пробегало мимо, но затем напало со спины. После этого в поселении отловили 18 бездомных собак, но потребовалось вмешательство прокуратуры Омского района.