Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Бездомные собаки во дворе. Омичи из Амура-2 пожаловались на агрессивных животных

23 марта 2023, 03:21
Фото: Андрей Пахомов
Собаки бегают по всему микрорайону

В Омске в Амуре-2 заметили стаи бездомных собак на детских площадках

Местные жители переживают за свою безопасность.

Жители микрорайона Амурский-2 обратили внимание на стаи бродячих собак, свободно разгуливающих во дворах и на детских площадках. Читатель Города55 Андрей Пахомов рассказал, что некоторые животные настроены агрессивно.

«Собачьи разборки. Стаи собак бегают, многие ведут себя агрессивно. Администрация бездействует. Зачем выпускать и подвергать опасности людей, как отпускать ребенка гулять, если сам спокойно до магазина дойти не можешь», — сообщил омич.

Андрей Пахомов поделился видео со стаей собак, снятое возле дома №73 по улице 21-я Амурская.

Видео: Андрей Пахомов

Жители микрорайона ищут помощи у администрации города.

«Их становится больше и больше. Мы, жители этого микрорайона, очень просим помочь решить вопрос о стае собак. В „Магнит“ не зайти, они у дверей сидят по несколько особей. На территории школы тоже бродят собаки, есть дети которые бояться собак», — рассказала пользователь ВКонтакте Елена Тришакина в паблике «Голос Омска».

С проблемой бездомных животных омичи сталкиваются регулярно. Так, в середине января собака атаковала жительницу поселка Лузино, укусила за ногу и порвала штаны. Изначально животное на подавало признаков агрессии и пробегало мимо, но затем напало со спины. После этого в поселении отловили 18 бездомных собак, но потребовалось вмешательство прокуратуры Омского района.

Собака бывает кусачей. Под Омском бродячие собаки напали на девушку
Узнать подробнее
В Омской области начали отлавливать бродячих животных после вмешательства прокуратуры
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Собаки#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Город#Общество#Животные#Видео
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
21 марта 03:30
В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области
Вчера, 05:56
Заменят ли нейросети работников. В Омске ищут сотрудников, разбирающихся в ChatGPT
Сегодня, 03:52
«Похоронила на кладбище». Как омичка скрывала смерть дочери, которую нашли на балконе
Вчера, 12:52
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства пенсионерки и ее сына в Омске
Сегодня, 02:22