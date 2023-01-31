В Омской области начали отлавливать бродячих животных после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Лузинском сельском поселении отловили 18 бездомных животных после вмешательства прокуратуры Омского района. Ведомство потребовало от местной администрации «принять дополнительные меры к реализации полномочий по отлову бродячих животных», сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Следственное управление СК РФ по Омской области организовало проверку по сообщениям из соцсетей, после того как на жительницу поселка Лузино в середине января напала стая бездомных собак. В результате девушке потребовалась помощь врачей. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штанину. Местный житель, знакомый с ситуацией, рассказал Городу55, что проблема бродячих животных в Лузино существует давно.
Управление Роспотребнадзора по Омской области напоминает, что при укусе животных нужно промыть рану, обработать спиртом или настойкой йода. После этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства, где назначат и проведут курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.