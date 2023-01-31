В Омской области начали отлавливать бродячих животных после вмешательства прокуратуры

Следственное управление СК РФ по Омской области организовало проверку по сообщениям из соцсетей, после того как на жительницу поселка Лузино в середине января напала стая бездомных собак. В результате девушке потребовалась помощь врачей. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штанину. Местный житель, знакомый с ситуацией, рассказал Городу55, что проблема бродячих животных в Лузино существует давно.