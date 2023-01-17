Собака бывает кусачей. Под Омском бродячие собаки напали на девушку

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В паблике «ЛУЗИНО» местные жители пожаловались на стаи бродячих собак, которые нападают на людей. Накануне днем, 16 января, собака атаковала жительницу поселка, укусила за ногу и порвала штаны. Изначально животное на подавало признаков агрессии и пробегало мимо, но затем напало со спины. Местный житель, знакомый с ситуацией, рассказал Городу55 что потерпевшая, как и положено, после происшествия обратилась в травмпункт.
«На самом деле у нас проблемы с бродячими собаками давно в Лузино. Люди все жалуются. И в администрацию, и куда можно. К нам приехал один раз отлов. Две-три собаки поймали, забрали их. Я думаю, что в отчетности написали, что отлов произведен. А что толку? Если их там сорок ходит, а они трех забрали. Это погоды не делает никакой», — поделился местный житель.
Подать заявку на отлов бездомных животных жители могут в органы власти, жилищные кооперативы, ТСЖ, управляющие компании и советы многоквартирных домов. Процедура отлова определена соответствующим постановлением.
Управление Роспотребнадзора по Омской области напоминает, что при укусе животных нужно промыть рану, обработать спиртом или настойкой йода. После этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства, где назначат и проведут курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.