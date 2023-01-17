Собака бывает кусачей. Под Омском бродячие собаки напали на девушку

В паблике «ЛУЗИНО» местные жители пожаловались на стаи бродячих собак, которые нападают на людей. Накануне днем, 16 января, собака атаковала жительницу поселка, укусила за ногу и порвала штаны. Изначально животное на подавало признаков агрессии и пробегало мимо, но затем напало со спины. Местный житель, знакомый с ситуацией, рассказал Городу55 что потерпевшая, как и положено, после происшествия обратилась в травмпункт.