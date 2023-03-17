Не торопимся паковать шубы. Синоптики пообещали омичам скорое возвращение мороза

В ночь перед 20 марта ударит мороз. В среднем по региону прогнозируют -15…-20, а местами — до -26 градусов. Ветер утихнет до 3-8 м/с, в отдельных районах ждут туман и изморозь. Зато на день от -6 до -11, местами с потеплением до -1, но с тенденцией к похолоданию.