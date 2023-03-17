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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Не торопимся паковать шубы. Синоптики пообещали омичам скорое возвращение мороза

17 марта 2023, 10:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Рабочая неделя в Омской области начнется с похолодания до -26 градусов

На регион идет холодный фронт.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала прогноз погоды в Омской области на ближайшие три дня. Пока рано переходить на весенние пальто и отказываться от теплой одежды. На регион идет холод.

Перед субботой 18 марта в среднем обещают от -6 до -11, но при натекании облаков — до -1 градуса. С туманом, изморозью и юго-западным ветром до 9 м/с. Днем воздух прогреется до приличного «плюса». По прогнозу — 2…+7. Пойдет снег с дождем, порывы ветра «разгонятся» до 15 м/с.

Сразу после такого тепла обещают резкое похолодание в ночь на 19 марта. Осадки продолжат падать, но температура опустится до -5…-10, а местами и до -16. Днем еще усилится ветер. Среднюю скорость обещают в 15-20 м/с, температура воздуха будет от -5 до -10 градусов с тенденцией к дальнейшему похолоданию. Осадков на день воскресенья не обещают.

В ночь перед 20 марта ударит мороз. В среднем по региону прогнозируют -15…-20, а местами — до -26 градусов. Ветер утихнет до 3-8 м/с, в отдельных районах ждут туман и изморозь. Зато на день от -6 до -11, местами с потеплением до -1, но с тенденцией к похолоданию.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Похолодание#Мороз#Весна#Общество#Город#Новости#Омская область#Обь-Иртышское УГМС
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