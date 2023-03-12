Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление

В ночь на 15 марта при прояснении похолодает до -12, осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах ветер усилится до 17 метров в секунду. В среду днем -3…+2, осадки и порывы ветра сохранятся, передает Обь-Иртышское УГМС.