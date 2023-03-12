Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 12 марта, ночью ожидается похолодание до -20 градусов. На дорогах появится гололедица.
Новая неделя начнется без осадков. Температура воздуха -4…+1. Порывы ветра составят от 7 до 12 метров в секунду.
Во вторник, 14 марта, днем воздух прогреется до +5 градусов. Местами пойдет мокрый снег, ожидаются гололед и усиление ветра.
В ночь на 15 марта при прояснении похолодает до -12, осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах ветер усилится до 17 метров в секунду. В среду днем -3…+2, осадки и порывы ветра сохранятся, передает Обь-Иртышское УГМС.