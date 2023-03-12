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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Тотальный гололед. Омичей ждет мощное похолодание и резкое потепление

12 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI
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В Омске похолодает до -20 и резко потеплеет до +5

На грядущей неделе погода будет изменчивой.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 12 марта, ночью ожидается похолодание до -20 градусов. На дорогах появится гололедица.

Новая неделя начнется без осадков. Температура воздуха -4…+1. Порывы ветра составят от 7 до 12 метров в секунду.

Во вторник, 14 марта, днем воздух прогреется до +5 градусов. Местами пойдет мокрый снег, ожидаются гололед и усиление ветра.

В ночь на 15 марта при прояснении похолодает до -12, осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах ветер усилится до 17 метров в секунду. В среду днем -3…+2, осадки и порывы ветра сохранятся, передает Обь-Иртышское УГМС.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Погода#Похолодание#Потепление#Ветер#Снег#Дождь#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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