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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Омичам сообщили об отмене субсидируемого рейса Омск — Челябинск

11 марта 2023, 12:22
Фото: Город55
В перечень субсидируемых в 2023 году региональных воздушных перевозок внесли коррективы.

Росавиация объявила, что в перечне маршрутов 2023 года в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок произошли изменения.

Из Омска был отменен субсидируемый рейс в Челябинск. Перелет должен был проходить 2 раза в неделю авиакомпанией «ЮТэйр».

Отметим, что сейчас в список субсидированных маршрутов из Омска входит 18 рейсов.

иллютрация
Фото: Скриншот с сайта Росавиации

Напомним, что в этом году на программу субсидирования региональных перелетов выделили 9 млрд руб. Вдобавок по некоторым маршрутам делают дополнительные субсидии, уменьшая стоимость билета почти в 2 раза.

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