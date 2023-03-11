Омичам сообщили об отмене субсидируемого рейса Омск — Челябинск

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Росавиация объявила, что в перечне маршрутов 2023 года в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок произошли изменения.
Из Омска был отменен субсидируемый рейс в Челябинск. Перелет должен был проходить 2 раза в неделю авиакомпанией «ЮТэйр».
Отметим, что сейчас в список субсидированных маршрутов из Омска входит 18 рейсов.
Напомним, что в этом году на программу субсидирования региональных перелетов выделили 9 млрд руб. Вдобавок по некоторым маршрутам делают дополнительные субсидии, уменьшая стоимость билета почти в 2 раза.