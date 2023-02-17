Полетим, куда хотим! В аэропорту спросили, куда омичам нужны прямые рейсы

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Омский аэропорт в соцсетях выложил опрос, по результатам которого будут ориентироваться в планировании новых направлений.
Со 2 февраля опрос собрал голоса более 300 человек. В опросе лидируют:
Отметим, что меньше всего голосов за возможные рейсы в Астрахань (4.42%) и Ярославль (4.73%).
19,87% людей решили предложить свой вариант в комментариях:
«Калининград. Рейсы будут окупаться — туда туристы из Москвы и Питера летают часто, а для Омска будет хорошей альтернативой южным направлениям», — пишут омичи в комментариях.