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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Полетим, куда хотим! В аэропорту спросили, куда омичам нужны прямые рейсы

17 февраля 2023, 12:16
Фото: Город55

Стало известно, какие прямые авиарейсы нужны омичам

Калининград и Мурманск стали самыми популярными направлениями

Омский аэропорт в соцсетях выложил опрос, по результатам которого будут ориентироваться в планировании новых направлений.

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Фото: Скриншот Омский аэропорт

Со 2 февраля опрос собрал голоса более 300 человек. В опросе лидируют:

  1. Мурманск — 20,82%;
  2. Нижний Новгород — 15,77%;
  3. Воронеж — 9,78%.

Отметим, что меньше всего голосов за возможные рейсы в Астрахань (4.42%) и Ярославль (4.73%).

19,87% людей решили предложить свой вариант в комментариях:

  • Калининград;
  • Владивосток;
  • Стамбул;
  • Горно-Алтайск.
«Калининград. Рейсы будут окупаться — туда туристы из Москвы и Питера летают часто, а для Омска будет хорошей альтернативой южным направлениям», — пишут омичи в комментариях.
В Армению и Казахстан. Омичам анонсировали новые международные рейсы
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#Ксения Карагодина#Опрос#Самолет#Рейсы#Общество#Город#Перелеты#Новости#Омск#Омская область#Россия
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