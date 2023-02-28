Искать коррупцию в минобре будет организатор неудавшегося референдума в Омске

Сейчас Дмитрий Колодежный руководит департаментом правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, госслужбы и кадров областного минобра. Однако омичи могут его помнить по попытке организовать в Омске референдум. Инициативная группа, в числе которых был и Колодежный, выдвигала целый ряд вопросов, в том числе и по способам выбора мэра города. Однако в 2014 году омичам отказали в его проведении из-за несоответствия федеральному закону.