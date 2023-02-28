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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:14

Искать коррупцию в минобре будет организатор неудавшегося референдума в Омске

28 февраля 2023, 06:11
Фото: 1MI
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Дмитрий Колодежный входил в состав инициативной группы, пытавшейся провести местный референдум в городе.

В омском министерстве образования изменился состав комиссии, которая занимается соблюдением требований к служебному поведению госслужащих и урегулированием конфликтов интересов.

Как следует из приказа, подписанного первым замминистра образования Омской области Ларисой Жуковой, искать коррупцию в ведомстве теперь будет Дмитрий Колодежный. Исключили из комиссии при этом Елену Ушакову.

Сейчас Дмитрий Колодежный руководит департаментом правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, госслужбы и кадров областного минобра. Однако омичи могут его помнить по попытке организовать в Омске референдум. Инициативная группа, в числе которых был и Колодежный, выдвигала целый ряд вопросов, в том числе и по способам выбора мэра города. Однако в 2014 году омичам отказали в его проведении из-за несоответствия федеральному закону.

Названо имя нового министра образования Омской области
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#Юлия Истомина#Минобразования#Комиссия#Коррупция#Госслужащие#Общество#Город#Образование#Новости#Омская область#Омск#Дмитрий Колодежный
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