Искать коррупцию в минобре будет организатор неудавшегося референдума в Омске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
В омском министерстве образования изменился состав комиссии, которая занимается соблюдением требований к служебному поведению госслужащих и урегулированием конфликтов интересов.
Как следует из приказа, подписанного первым замминистра образования Омской области Ларисой Жуковой, искать коррупцию в ведомстве теперь будет Дмитрий Колодежный. Исключили из комиссии при этом Елену Ушакову.
Сейчас Дмитрий Колодежный руководит департаментом правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, госслужбы и кадров областного минобра. Однако омичи могут его помнить по попытке организовать в Омске референдум. Инициативная группа, в числе которых был и Колодежный, выдвигала целый ряд вопросов, в том числе и по способам выбора мэра города. Однако в 2014 году омичам отказали в его проведении из-за несоответствия федеральному закону.