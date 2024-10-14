gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Госслужащие

Выбрать дату
2024
Компенсируют расходы на жилплощадь. Для омских полпредов введут новые льготы
Речь идет о компенсации за найм жилого помещения.
14 октября, 06:12
В омский минздрав ищут начальников и сотрудников на зарплату до 47 тысяч
12 апреля, 05:43
В центре Омска за 47 млн продают бутик-отель в здании «Сбербанка» на Жукова
7 февраля, 10:17
2023
Зарплата до 74 тысяч. В Советском округе Омска требуется замглавы администрации
20 ноября 2023, 02:24
Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения
8 ноября 2023, 02:46
Зарплата до 59 тысяч. В омский минфин ищут специалистов и консультантов
26 сентября 2023, 05:58
Зарплаты до 43 тысяч рублей. В мэрии Омска набирают специалистов на госслужбу
4 сентября 2023, 05:35
Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов
18 августа 2023, 05:18
Омские чиновники смогут получать иностранные награды только с разрешения губернатора
16 августа 2023, 11:50
Специалисты и начальники. В омском правительстве ищут сотрудников в Минимущества
29 июля 2023, 04:03
Зарплата до 90 тысяч. В правительство Омской области ищут начальника управления
21 июля 2023, 06:35
Зарплата до 56 тысяч. В омском Минфине ищут начальника сектора и главных специалистов
20 июля 2023, 05:33
Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты
19 июля 2023, 10:47
Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики
14 июля 2023, 02:55
Искать коррупцию в минобре будет организатор неудавшегося референдума в Омске
28 февраля 2023, 06:11
Володин предложил допускать к госслужбе только тех, у кого есть ВУС в «военнике»
19 января 2023, 13:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика