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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Названо имя нового министра образования Омской области

6 февраля 2023, 14:02
Фото: Предоставлено Городу55
На смену Татьяны Дерновой пришел ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Новым министром образования региона станет ректор ОмГПУ Иван Кротт, об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. Иван Кротт — кандидат исторических наук и председатель омского отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 

Отметим, что Татьяна Дернова ушла с поста министра образования по собственному желанию. Данная информация появилась на прошлой неделе, а 30 января был назван последним рабочим днем министра. 

Напомним, что ранее в Омской области назначили нового министра строительства. Им стал Александр Рашко. 

Губернатор Бурков анонсировал назначение нового министра образования Омской области
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#Ксения Карагодина#Омск#Министры#Общество#Город#Новости
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