Названо имя нового министра образования Омской области

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новым министром образования региона станет ректор ОмГПУ Иван Кротт, об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. Иван Кротт — кандидат исторических наук и председатель омского отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Отметим, что Татьяна Дернова ушла с поста министра образования по собственному желанию. Данная информация появилась на прошлой неделе, а 30 января был назван последним рабочим днем министра.
Напомним, что ранее в Омской области назначили нового министра строительства. Им стал Александр Рашко.