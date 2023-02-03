Еще один. В Омске вынесли приговор 30-летнему преподавателю, пристававшему к девочке

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о вынесении приговора 30-летнему преподавателю робототехники. Мужчину обвиняли в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 10-летней девочке, которая ходила к нему на занятия.
Преступление мужчина совершил в июне 2022 года. Ребенок не стал замалчивать происходящее и сообщил родителям, а те — в полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу.
Изначально от отрицал вину, но затем признался. Как ранее выяснил Город55, мужчину подозревали в трех эпизодах преступления, но проверяли его причастность и к другим похожим преступлениям в отношении детей.
В итоге суд приговорил омича к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщили следователи. В ведомстве напомнили, что в регионе действует бесплатная круглосуточная прямая телефонная линия «Ребенок в опасности!» по номеру 123.
Напомним, накануне в Омске передали в суд дело в отношении омича, который также попался на домогательстве к детям. Еще один омич получил 16 лет колонии не только за надругательство над детьми, но и за съемку с ними порно и за насилие в отношении сотрудника полиции.