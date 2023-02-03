Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Еще один. В Омске вынесли приговор 30-летнему преподавателю, пристававшему к девочке

3 февраля 2023, 08:23
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске осудили преподавателя робототехники за приставание к 10-летней девочке

Мужчину осудили на 12 с лишним лет.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о вынесении приговора 30-летнему преподавателю робототехники. Мужчину обвиняли в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 10-летней девочке, которая ходила к нему на занятия.

Преступление мужчина совершил в июне 2022 года. Ребенок не стал замалчивать происходящее и сообщил родителям, а те — в полицию. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Изначально от отрицал вину, но затем признался. Как ранее выяснил Город55, мужчину подозревали в трех эпизодах преступления, но проверяли его причастность и к другим похожим преступлениям в отношении детей.

В итоге суд приговорил омича к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщили следователи. В ведомстве напомнили, что в регионе действует бесплатная круглосуточная прямая телефонная линия «Ребенок в опасности!» по номеру 123.

Напомним, накануне в Омске передали в суд дело в отношении омича, который также попался на домогательстве к детям. Еще один омич получил 16 лет колонии не только за надругательство над детьми, но и за съемку с ними порно и за насилие в отношении сотрудника полиции.

Педофил из Омска оказался бывшим учителем истории с развратным прошлым
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Насильник#Педофил#Надругательство#Дети#Пострадали дети#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей
Сегодня, 07:03
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Сегодня, 08:25
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 04:00